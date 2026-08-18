КАГАН ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ

КАГАН ОЛЕГ МОИСЕЕВИЧ - российский скрипач.

Учил­ся в Ри­ге у И. Брау­на, за­тем в Московской консерватории в клас­сах Б. Е. Куз­не­цо­ва (до 1967 года) и Д. Ф. Ой­ст­ра­ха (1969 год). С 1971 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии. Пер­вые пре­мии ме­ж­ду­народных кон­кур­сов имени Я. Си­бе­лиу­са (1965 год, Хель­син­ки) и имени И. С. Ба­ха (1968 год, Лейп­циг), 2-я премия Меж­ду­народного кон­кур­са имени П. И. Чай­ков­ско­го (1966 год, Мо­ск­ва).

Иг­рал в ан­самб­ле с С. Т. Рих­те­ром, Э. К. Вир­са­лад­зе, В. В. Треть­я­ко­вым, Н. Г. Гут­ман (же­на Кагана), вы­сту­пал с ди­ри­жё­ра­ми - К. Ма­зу­ром , Р. Му­ти, С. Че­ли­би­да­ке, Е. Ф. Свет­ла­но­вым и др. Ре­пер­ту­ар ох­ва­ты­вал клас­си­ко-ро­ман­тическую и современную му­зы­ку. Пер­вый ис­пол­ни­тель по­свя­щён­ных ему про­из­ве­де­ний: Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром № 3 А. Г. Шнит­ке (1978 год), вме­сте с Н. Г. Гут­ман - Кон­цер­та для скрип­ки и вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром Т. Е. Ман­су­ря­на (1978 год), Con­certo grosso № 2 Шнит­ке (1982 год), ря­да др. со­чи­не­ний.

Па­мя­ти Кагана по­свя­ще­ны Мад­ри­гал для скрип­ки (или вио­лон­че­ли) со­ло Шнит­ке (1991 год), «Ве­тер слов, ко­то­рые он не ус­пел ска­зать» для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром В. Г. Тар­но­поль­ско­го (1996 год) и др. В городе Кройт (Гер­ма­ния) с 1990 года про­во­дит­ся ор­га­ни­зо­ван­ный Каганом музыкальный фес­ти­валь (художественный руководитель - Гут­ман), с 2000 года - еже­год­ный ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «По­свя­ще­ние Оле­гу Ка­га­ну» (Мо­ск­ва). О нём снят фильм «О. Каган. Жизнь после жиз­ни» (1997 год)