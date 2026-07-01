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КАГАН (ГОРОД В УЗБЕКИСТАНЕ)
КАГАН - город в южной части Узбекистана.
Население 84,1 тысяч человек (2008 год). Расположен в Бухарском оазисе. Железнодорожный узел (Бухара-I; линии на Самарканд, Карши, Туркменабат).
Основан в 1888 году как русское поселение при станции Бухара Закаспийской железной дороги. До 1935 года назывался Новая Бухара. Город с 1929 года. Центр переработки сельскохозяйственного сырья. Хлопкоочистительный, маслобойный заводы, мелькомбинат. Предприятия железнодорожного транспорта; производство стройматериалов.
Близ Кагана - добыча природного газа
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