КАГАН (ГОРОД В УЗБЕКИСТАНЕ)

КАГАН - город в южной части Узбекистана.

Население 84,1 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в Бу­хар­ском оа­зи­се. Железнодорожный узел (Бу­ха­ра-I; ли­нии на Са­мар­канд, Кар­ши, Турк­ме­на­бат).

Ос­но­ван в 1888 году как русское по­се­ле­ние при станции Бу­ха­ра За­кас­пий­ской железной дороги. До 1935 года на­зы­вал­ся Но­вая Бу­ха­ра. Го­род с 1929 года. Центр пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственного сы­рья. Хлоп­ко­очи­сти­тель­ный, мас­ло­бой­ный за­во­ды, мель­ком­би­нат. Пред­при­ятия железнодорожного транс­пор­та; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Кагана - до­бы­ча при­род­но­го га­за

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)