КАГАМЕ ПОЛЬ

Кагаме (фр. Kagame) Поль (род. 23.10.1957, с. Тамбве, Руанде-Урунди) — политический и военный деятель Руанды.

Из социальной группы тутси. В 1959 его семья эмигрировала в Уганду. Участвовал в Угандийской гражданской войне 1981—1986 на стороне Мусевени. С 1986 — глава военной разведки Уганды. В Руандийской гражданской войне 1990—1994 руководил силами Руандийского патриотического фронта (РПФ). После победы РПФ в июле 1994 фактически правитель Руанды. В 1994—2000 — вице-премьер и военный министр Руанды, с 2000 — президент. Установил в стране полуавторитарный режим. Проводил политику национального примирения и утверждения единой «руандийской» идентичности. В экономике осуществлял курс на либерализацию, приватизацию и инновационное развитие. Во внешней политике ориентировался на США и Великобританию. В 1996 вовлек Руанду в гражданскую войну в Заире (с 1997 — Демократическая Республика Конго ).

Лит.: Waugh C. M. Paul Kagame and Rwanda: Power, Genocide and the Rwandan Patriotic Front. Jefferson (NC), 2004.