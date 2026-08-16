КАФЬЕРО КАРЛО

Кафьеро (ит. Cafiero), Карло (01.09.1846, Барлетта, Апулия — 17.06.1892, Ночера, Кампания) — итальянский анархист.

Выходец из семьи крупных земельных собственников, в молодости отказался от дипломатической карьеры. Под влиянием знакомства с Марксом и Энгельсом вступил в Интернационал 1-й . Автор популярного краткого изложения первого тома «Капитала» К. Маркса (1879). В 1872 перешел на анархистские позиции, близкий соратник М. Бакунина . Участвовал в анархистских мятежах 1874 (Болонья) и 1877 (Беневенто). Арестован в 1882. С 1883 с небольшими перерывами находился на лечении в психиатрических лечебницах.

Соч.: Il Capitale di Carlo Marx brevemente compendiato. Firenze, 1913; факс. переизд. Barletta, 2017.

Лит.: Masini P. C. Cafiero. Pisa, 2014.