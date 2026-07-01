КАФАРОВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ (ПАЛЛАДИЙ)

Кафаров, Петр Иванович (в монашестве Палладий) (16[28].09.1817, Старошешминск Чистопольского уезда Казанской губ. — 06[18].12.1878, Марсель) — русский синолог.

Из семьи священника, окончил Казанскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию, в 1839 был включен в состав Российской духовной миссии в Пекине. Изучал китайский язык под руководством Н. Я. Бичурина (Иакинфа). В 1849—1859 и 1864—1878 возглавлял миссию в сане архимандрита. Участвовал в подготовке Тяньцзиньского русско-китайского договора (1858). Научные интересы К. включали историю религии ( буддизма , ислама ) в Китае, историческую географию и этнографию, монголистику. К. обнаружил и перевел на русский язык «Сокровенное сказание монголов». Его работы, в том числе переводы китайских текстов, публиковались в основном в «Трудах членов Российской духовной миссии в Пекине» (1852—1866) и в изданиях Императорского Русского географического общества, по поручению которого К. совершил экспедицию по Маньчжурии, Приамурью и Приморью. К. доработал систему китайско-русской транскрипции, изобретенную Бичуриным (известна как система Палладия). Труд К. по составлению китайско-русского словаря был завершен П. С. Поповым.

Соч.: Китайская литература магометан. СПб., 1887; Китайско-русский словарь. Пекин, 1888.

Библ.: Walravens H. Schriftenverzeichnis des Archimandriten Palladius (P. I. Kafarov, 1817—1878) // Monumenta Serica. Vol. 52. 2004. P. 381—392.

Лит.: Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977; П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (К 100-летию со дня смерти): Материалы конференции. М., 1979; Куликов А. М. Палладиум российского китаеведения: жизнь и труды архимандрита П. И. Кафарова. М., 2017.