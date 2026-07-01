КАЭТАНУ МАРСЕЛУ
Каэтану (порт. Caetano), Марселу (17.08.1906, Лиссабон — 26.10.1980, Рио-де-Жанейро) — юрист и правовед, португальский государственный деятель, премьер-министр Португалии в 1968—1974.
Из семьи финансового служащего. Окончил юридический факультет Лиссабонского университета в 1927, доктор политико-экономических наук (1931). Ректор Лиссабонского университета (1959—1962). Основатель школы современного португальского административного права, автор книг по административному праву и истории португальского средневекового права.
В студенческие годы входил в монархические католические кружки, был сторонником лузитанского интегрализма. Поддержал военную диктатуру в 1926—1928 и впоследствии режим А. Салазара. Участвовал в подготовке текста Конституции 1933, в 1934 представил проект Административного кодекса. Один из видных деятелей «Нового государства»: национальный секретарь «Португальской молодежи» (1940—1944), министр по делам колоний (1944—1947), председатель Корпоративной палаты (1949—1955) и премьер-министр (27 сентября 1968 — 25 апреля 1974). В связи с болезнью Салазара назначен председателем Совета министров (27 сентября 1968); будучи сторонником внутреннего реформирования режима, попытался провести частичную либерализацию («Марселистская весна»). После революции 25 апреля 1974 К. удалился в Бразилию, где возобновил занятия наукой.
Соч.: O Sistema Corporativo. Lisboa, 1938; As Cortes de Leiria de 1254. Lisboa, 1954, 2ª ed. Lisboa, 2004; Ciência Política e Direito Constitucional. Coimbra, 1955; Manual de Direito Administrativo. Lisboa, 1937, 10ª ed. Coimbra, 1997; Minhas memórias de Salazar. Lisboa, 1977; História do direito português. Vol. I. Lisboa, 1981.
Лит.: Antunes J. F. Salazar e Caetano: Cartas Secretas: 1932—1968. Lisboa, 1993; Macedo J. Borges de. Marcelo Caetano e o Marcelismo. Lisboa, 1995; A Transição Falhada: O Marcelismo e o Fim do Estado Novo (1968—1974). Coord. F. Rosas, P. Aires Oliveira. Lisboa, 2004; Marcelo Caetano: Tempos de Transição. Dir. M. Braga da Cruz, R. Ramos. Porto, 2012; Torgal L. R. Marcello Caetano, Marcelismo e «Estado Social»: uma Interpretação. Coimbra, 2013.