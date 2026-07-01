КАЭН КЛОД

Каэн (фр. Cahen), Клод (26.02.1909, Париж — 18.11.1991, Париж) — французский востоковед, крупнейший специалист по социально-экономической истории мусульманского средневековья.

Выпускник Высшей нормальной школы и Национальной школы живых восточных языков, в которой преподавал с 1932. Его диссертации «Северная Сирия в эпоху крестовых походов и франкское княжество Антиохийское» и «Феодальный режим норманнской Италии» (1940) получили широкое признание как фундаментальные исследования и определили отправную точку его научных интересов. Профессор Сорбонны (с 1959), затем университета Париж I. Покинув в 1960 ряды Французской коммунистической партии, сохранил верность марксистской методологии. Отсюда его повышенное внимание к проблемам городского самоуправления и самоорганизации масс, фискальной и рыночной политики, мессианских «ересей» в арабских и тюркских обществах IX—XV вв. Это отразилось в таких трудах, как «Таможни и торговля в средиземноморских портах средневекового Египта» (1964), «Доосманская Турция» (1968), «Махзумийат: Очерки экономической и финансовой истории средневекового Египта» (1977). Один из создателей журнала «Arabica» и соиздатель (вместе с Й. Шахтом) журнала «Studia Islamica». Автор работ по общей методологии исторического исследования доиндустриального Ближнего Востока: «Введение в историю средневекового мусульманского мира» (1962, переработка аналогичного руководства Ж. Соваже), «Мусульманские народы в средневековой истории» (1977), «Восток и Запад во времена крестовых походов» (1983).

Лит.: Arkoun M. Humanisme et Islam: Combats et propositions. Paris, 2005; Cahen M. L’historien et le politique: Engagement et pensée scientifique chez Claude Cahen. Reflexions et quelques souvenirs d’un fils sur son père // Itinéraires de l’Orient: Hommages à Claude Cahen / Ed. par R. Curiel et R. Gyselen (Res Orientales VI). Bures-sur-Yvette, 1994. P. 385—442; Claude Cahen: Histoire et engagement politique. Entretien avec Maxime Rodinson // Arabica. 1996. XLIII/1. P. 7—27.