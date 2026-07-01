КАДЖАРЫ

КАДЖАРЫ - тюркская этническая группа на севере Ирана.

Чис­лен­ность около 30 тыс. человек. Го­во­рят в основном на персидском языке, часть - на кад­жар­ском диа­лек­те азербайджанского языка. Му­суль­мане-шии­ты, часть - сун­ни­ты.

Пред­ки Каджар пе­ре­се­ли­лись в Пе­ред­нюю Азию в XIII-XIV веках. В XV веке со­став­ля­ли часть «турк­мен» Ана­то­лии; под­раз­де­ля­лись на пле­мен­ные объ­е­ди­не­ния Аг­ча Ко­юн­лу, Аг­ча­лу, Шам Бая­ти, Йи­ва. В со­ста­ве сою­за кы­зыл­ба­шей под­дер­жа­ли Се­фе­ви­дов.

В середине XVI века бы­ли пе­ре­се­ле­ны в За­кав­ка­зье, на ру­бе­же XVI-XVII веков - в рай­он Мер­ва и до­ли­ну реки Гор­ган, где раз­де­ли­лись на груп­пы аша­ка­баш (из них вы­шел ос­но­ва­тель ди­на­стии Кад­жа­ров - Ага Мо­хам­мед-хан Кад­жар) и юха­ри­баш.

Основные за­ня­тия - зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во; мно­гие жи­вут в го­ро­дах, за­ни­ма­ют от­но­си­тель­но вы­со­кое со­ци­аль­ное по­ло­же­ние.

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