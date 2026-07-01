КАДЖАРЫ
КАДЖАРЫ - тюркская этническая группа на севере Ирана.
Численность около 30 тыс. человек. Говорят в основном на персидском языке, часть - на каджарском диалекте азербайджанского языка. Мусульмане-шииты, часть - сунниты.
Предки Каджар переселились в Переднюю Азию в XIII-XIV веках. В XV веке составляли часть «туркмен» Анатолии; подразделялись на племенные объединения Агча Коюнлу, Агчалу, Шам Баяти, Йива. В составе союза кызылбашей поддержали Сефевидов.
В середине XVI века были переселены в Закавказье, на рубеже XVI-XVII веков - в район Мерва и долину реки Горган, где разделились на группы ашакабаш (из них вышел основатель династии Каджаров - Ага Мохаммед-хан Каджар) и юхарибаш.
Основные занятия - земледелие и скотоводство; многие живут в городах, занимают относительно высокое социальное положение.