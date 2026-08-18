КАДЫРИ АБДУЛЛА
КАДЫРИ АБДУЛЛА - узбекский писатель.
Родился в семье зажиточного торговца. Учился в медресе (1915-1917 годы). Раннее творчество Кадыри отмечено влиянием джадидизма.
В первых произведениях (рассказ «Развратник», пьеса «Несчастный жених», оба 1915 год) с юмором описаны быт, обычаи, религиозные традиции узбеков XIX века. После 1917 года сотрудничал в сатирическом журнале «Муштум», где печатал рассказы, фельетоны.
Романы Кадыри на историческую тему «Минувшие дни» (1926 год), «Скорпион из алтаря» (1929 год), заложившие основы узбекской прозы, вскрывают противоречия между отжившими феодальными отношениями и новыми тенденциями в обществе.
По мотивам произведений Кадыри, в т. ч. незаконченной повести «Из записной книжки Махзума», в 1998 году в Ташкенте была поставлена пьеса «Белый белый чёрный аист». Репрессирован; реабилитирован посмертно.
Сочинения:
Минувшие дни. М., 1961;
Скорпион из алтаря. М., 1964.