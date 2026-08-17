КАДРИОРГ

КАДРИОРГ - дворцово-парковый ансамбль в Таллине.

Воз­ве­дён как ре­зи­ден­ция Пет­ра I на тер­ри­то­рии мы­зы, при­об­ре­тён­ной в государственную соб­ст­вен­ность у се­мьи Дрен­тель­нов (про­ект архитектора Н. Ми­кет­ти; основные строи­тель­ные ра­бо­ты осу­ще­ст­в­ле­ны в 1718-1723 годах М. Г. Зем­цо­вым, Г. Кья­ве­ри и др.). По име­ни императрицы Ека­те­ри­ны I по­лу­чил название Ека­те­ри­нен­таль (немецкий - «до­ли­на Ека­те­ри­ны»; в пе­ре­во­де на эстонский язык - Кадриорг.). Вплоть до 1917 года яв­лял­ся од­ной из лет­них ре­зи­ден­ций российской императорской се­мьи.

Дво­рец в сти­ле ба­рок­ко (за­вер­шён в 1736 году) с бо­га­тым леп­ным де­ко­ром на фа­са­дах и в ин­терь­е­ре (мас­те­ра А. Квад­ри, М. Зейд­тин­гер, Г. фон Бер­ген, С. Цель­трехт и др.; жи­во­пис­ные пла­фо­ны па­рад­но­го за­ла - 1746 год) с 1919 года слу­жил административным и му­зей­ным зда­ни­ем; в 1929-1940 годах ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та Эстонской рес­пуб­ли­ки (в 1933-1934 годах осу­ще­ст­в­ле­на рес­тав­ра­ция; при­стро­ен бан­кет­ный зал, архитектор А. Вла­дов­ский; не­ко­то­рые ин­терь­е­ры оформ­ле­ны по про­ек­ту О. Си­ин­маа). В 1946-1991 годах в нём раз­ме­щал­ся Ху­дожественный му­зей; с 2000 года (по­сле но­вой рес­тав­ра­ции) - Му­зей за­ру­беж­но­го искусства.

Верх­ний и Ниж­ний пар­ки в ре­гу­ляр­ном французском сти­ле мно­го­крат­но пе­ре­пла­ни­ро­ва­ны и пре­об­ра­зо­ва­ны (в основном в 1934-1939 годах); ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки, в т. ч. за­то­нув­ше­му русскому бро­не­нос­цу «Ру­сал­ка» (1902 год, скульп­тор А. Х. Адам­сон), па­виль­о­ны и др. Не­боль­шой 1-этаж­ный дом под 4-скат­ной кры­шей со­хра­нил­ся от по­стро­ек мы­зы XVII века. В нём на­хо­дит­ся ме­мо­ри­аль­ный му­зей «До­мик Пет­ра I» (от­ре­мон­ти­ро­ван с вос­соз­да­ни­ем об­ста­нов­ки по рас­по­ря­же­нию Алек­сан­д­ра I в 1804-1806 годах; рес­тав­ри­ро­ван в 1950-е годы; рес­тав­ра­ция и ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния про­ве­де­ны в 2004-2005 годах).

Иллюстрация:

Кад­ри­орг. Дво­рец (за­вер­шён в 1736). Архив БРЭ.

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