КАДРИОРГ
КАДРИОРГ - дворцово-парковый ансамбль в Таллине.
Возведён как резиденция Петра I на территории мызы, приобретённой в государственную собственность у семьи Дрентельнов (проект архитектора Н. Микетти; основные строительные работы осуществлены в 1718-1723 годах М. Г. Земцовым, Г. Кьявери и др.). По имени императрицы Екатерины I получил название Екатериненталь (немецкий - «долина Екатерины»; в переводе на эстонский язык - Кадриорг.). Вплоть до 1917 года являлся одной из летних резиденций российской императорской семьи.
Дворец в стиле барокко (завершён в 1736 году) с богатым лепным декором на фасадах и в интерьере (мастера А. Квадри, М. Зейдтингер, Г. фон Берген, С. Цельтрехт и др.; живописные плафоны парадного зала - 1746 год) с 1919 года служил административным и музейным зданием; в 1929-1940 годах резиденция президента Эстонской республики (в 1933-1934 годах осуществлена реставрация; пристроен банкетный зал, архитектор А. Владовский; некоторые интерьеры оформлены по проекту О. Сиинмаа). В 1946-1991 годах в нём размещался Художественный музей; с 2000 года (после новой реставрации) - Музей зарубежного искусства.
Верхний и Нижний парки в регулярном французском стиле многократно перепланированы и преобразованы (в основном в 1934-1939 годах); установлены памятники, в т. ч. затонувшему русскому броненосцу «Русалка» (1902 год, скульптор А. Х. Адамсон), павильоны и др. Небольшой 1-этажный дом под 4-скатной крышей сохранился от построек мызы XVII века. В нём находится мемориальный музей «Домик Петра I» (отремонтирован с воссозданием обстановки по распоряжению Александра I в 1804-1806 годах; реставрирован в 1950-е годы; реставрация и археологические исследования проведены в 2004-2005 годах).
Иллюстрация:
Кадриорг. Дворец (завершён в 1736). Архив БРЭ.