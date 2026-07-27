КАДНИКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Кадниковский районный исторический музей открылся в 1985 году и вначале существовал на общественных началах. С 1993 года получил официально статус музея.

Музейные экспозиции представлены в трёх залах: первый посвящен истории возникновения города, быту и труду населения; второй знакомит с судьбой Кадникова в годы ВОВ ; в третьем зале размешается литературно-музыкальная гостиная. Посетители могут увидеть автолитографии А.Ф. Пахомова , народного художника СССР и уроженца Кадниковского уезда.

Отдельная экспозиция посвящена дворянскому роду Зубовых. В музее также представлены материалы, связанные с творчеством композитора В.А. Гаврилина. В числе коллекций, имеющих наибольшую историко-культурную ценность, собрания живописи и графики. Музей занимает дом постройки XIX века, который некогда являлся собственностью купца Платона Николаевича Попова-Лобачева.

Иллюстрации:

Кадниковский районный исторический музей.