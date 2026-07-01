КАДЛУБEК ВИНЦЕНТЫ

КАДЛУБEК ВИНЦЕНТЫ - польский хронист.

Про­зви­ще Кадлубек по­лу­чил в XIV веке. Ви­ди­мо, про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да Ла­бенд­зей из Сан­до­мир­ской зем­ли, по не­ко­то­рым дан­ным, в мо­ло­до­сти учил­ся в Бо­лон­ском и Па­риж­ском университетах, по­лу­чил учё­ное зва­ние ма­ги­ст­ра ис­кусств. В 1188 году стал схо­ла­сти­ком (над­вор­ным фи­ло­со­фом) кра­ков­ско­го князя Ка­зи­ми­ра II Спра­вед­ли­во­го, в 1194 году на­зна­чен на долж­ность сан­до­мир­ско­го пре­по­зи­та. С 1207 года, во вре­мя пер­вых в Поль­ше ка­но­нических вы­бо­ров, стал епи­ско­пом Кра­ков­ским (по­свя­щён в сан в 1208 году), уча­ст­ник Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра 1215 года. В 1218 году ос­та­вил епи­скоп­скую ка­фед­ру, ушёл в цис­тер­ци­ан­ский мо­на­стырь в Енд­жею­ве.

Ав­тор «Поль­ской хро­ни­ки» («Chronica Polonorum»; из­да­на в 1612 году под названием «Historia po­lo­nica»). Пер­вая ис­то­рия Поль­ши, на­пи­сан­ная по­ля­ком, име­ла ха­рак­тер по­ли­тического трак­та­та, от­ра­жав­ше­го идео­ло­гию маг­на­тов и церк­ви Ма­лой Поль­ши, в ко­то­ром ри­су­ет­ся мо­дель иде­аль­но­го, «пра­вя­ще­го спра­вед­ли­во» кня­зя. По­ве­ст­во­ва­ние до­ве­де­но до 1202 года. В ос­но­ву ра­бо­ты Кадлубек по­ло­жил хро­ни­ку Гал­ла Ано­ни­ма , ле­то­пи­си и кра­ков­скую уст­ную тра­ди­цию. «Поль­ская хро­ни­ка» вклю­ча­ет мно­го ле­ген­дар­ных (цикл о Ван­де, Кра­ке и ва­вель­ском дра­ко­не) и ан­тич­ных (о борь­бе по­ля­ков с Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским) сю­же­тов, а так­же по­ли­ти­ко-мо­ра­ли­за­тор­ских ком­мен­та­ри­ев. Хро­ни­ка Кадлубека - важ­ный ис­точ­ник по по­ли­тической и куль­тур­ной ис­то­рии Поль­ши в XII веке. Кадлубек беа­ти­фи­ци­ро­ван в 1764 году.