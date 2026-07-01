КАДЛУБEК ВИНЦЕНТЫ
КАДЛУБEК ВИНЦЕНТЫ - польский хронист.
Прозвище Кадлубек получил в XIV веке. Видимо, происходил из знатного рода Лабендзей из Сандомирской земли, по некоторым данным, в молодости учился в Болонском и Парижском университетах, получил учёное звание магистра искусств. В 1188 году стал схоластиком (надворным философом) краковского князя Казимира II Справедливого, в 1194 году назначен на должность сандомирского препозита. С 1207 года, во время первых в Польше канонических выборов, стал епископом Краковским (посвящён в сан в 1208 году), участник Латеранского собора 1215 года. В 1218 году оставил епископскую кафедру, ушёл в цистерцианский монастырь в Енджеюве.
Автор «Польской хроники» («Chronica Polonorum»; издана в 1612 году под названием «Historia polonica»). Первая история Польши, написанная поляком, имела характер политического трактата, отражавшего идеологию магнатов и церкви Малой Польши, в котором рисуется модель идеального, «правящего справедливо» князя. Повествование доведено до 1202 года. В основу работы Кадлубек положил хронику Галла Анонима, летописи и краковскую устную традицию. «Польская хроника» включает много легендарных (цикл о Ванде, Краке и вавельском драконе) и античных (о борьбе поляков с Александром Македонским) сюжетов, а также политико-морализаторских комментариев. Хроника Кадлубека - важный источник по политической и культурной истории Польши в XII веке. Кадлубек беатифицирован в 1764 году.