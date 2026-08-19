КАДЛУБЕК ВИНЦЕНТИЙ

Кадлубек (пол. Kadłubek), Винцентий - (Викентий) (ок. 1150 или 1160, Карвув близ Опатува или Каргув близ Стобницы — 03.03.1223, Енджеюв) — епископ Краковский, блаженный Католической церкви (день памяти 8 марта), историк средневековой Польши.

Несмотря на распространенное в научной литературе мнение, что К. принадлежал к знатному малопольскому роду Лабендзей, наиболее вероятно, что он являлся выходцем из среды среднего рыцарства. Хорошее знание сочинений англо-нормандских писателей, посланий св. Бернарда Клервоского и цистерцианской литературы позволяет предположить, что он получил образование в университете (в Париже или в Болонье) или под руководством выпускника одного из них в школе цистерцианского ордена (см. Цистерцианцы ).

К. как магистр впервые упоминается в малопольском документе 1189. В 1207 он стал одним из кандидатов на происходивших впервые выборах епископа Краковского, но голоса разделились, поэтому его утвердил епископом римский папа Иннокентий III буллой от 28 марта 1208. В 1215 К. участвовал в работе IV Латеранского собора. В 1218 ушел с кафедры и поселился в цистерцианском монастыре в Енджеюве. В 1682 после обнаружения могилы К. польский король Ян III Собеский начал процесс его беатификации, которая состоялась в 1764.

Главное сочинение К. «Хроника, или О происхождении царства и княжества Польского» (Chronica, seu originale regum et principum Poloniae) или «Польская хроника магистра Винцентия» (Magistri Vincentii Chronicon Polonorum)повествует о событиях польской истории с древнейших времен до 1202. Сочинение состоит из 4 книг. 1—3-я книги написаны в форме диалога церковных иерархов, предположительно Гнезненского архиепископа Иоанна и Краковского епископа Матвея, размышляющих о событиях прошлого. В 4-й книге, во введении к которой К. представляется как автор, в повествовательной форме рассказывается о событиях 1173—1202 (не окончена из-за смерти автора). «Хроника» получила широкое распространение в польских землях, часто переписывалась (самая древняя рукопись датируется XIV в.) и издавалась. В повествовании отражены взгляды светских и церковных землевладельцев Малой Польши. Большое внимание уделяется отношениям польских князей с их русскими соседями, но Киевский князь Роман Мстиславич безосновательно описывается как тиран. Круг источников «Хроники» не ясен, а описание многих событий не отличаются достоверностью.

Соч.: Chronicon Polonorum // Monumenta Poloniae Historica. T. 2. Lwów, 1872. P. 193–453; Хроника магистра Винцентия Кадлубка / Пер., предисл., комм. Н. И. Щавелева // Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты, переводы, комментарии. М., 1990. С. 76—140; Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius. (=. Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters. Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe.. Bd. 48). Darmstadt, 2014.

Лит.: Флоря. Б. Н. Кадлубек. Винцетий /. Православная. энциклопедия. Т. 29. М., 2012. C. 86—87; Mistrz Wincenty Kadłubek: Człowiek i dzieło, pośmertny kult i legenda: Materiały sesji naukowej, Kraków, 10 marca 2000 / Ed. K. R. Prokop. Kraków, 2001.