КАДИССКИЕ КОРТЕСЫ 1812

Кадисские кортесы 1812 — учредительное собрание, заседавшее в Кадисе в 1810—1813 во время революции 1808—1814 (см. Испанские революции XIX в. ), на заседаниях которого была принята Кадисская конституция .

В сентябре 1808 была создана Центральная хунта — правительство Испании, не признавшее отречение Фердинанда VII от престола в мае 1808 и действовавшее от его имени. Вопрос о созыве кортесов встал в Центральной хунте сразу после ее создания. Члены Центральной хунты, как и впоследствии депутаты К. к., заседали в крупнейшем испанском порте Кадисе (Андалусия), который с февраля 1810 находился во французской осаде.

В начале 1810 вследствие внутренних разногласий и военных поражений Центральная хунта самораспустилась, передав всю полноту власти Регентскому совету, который должен был созвать кортесы. Было решено, что учредительное собрание будет однопалатным, выборы в него будут непрямыми, пропорциональными (1 депутат от 50 тыс. жителей, провинциальные хунты и 37 важнейших городов также посылали по одному представителю), цензовым, а не сословным. Каждое колониальное вице-президентство и генерал-капитанство могло выслать по одному представителю, т. е. колонии должны были прислать 29 депутатов.

Поскольку почти вся Испания была оккупирована французскими войсками (см. Наполеоновские войны ), нормальные выборы на большей части ее территории пройти не могли. В свободных провинциях выборы были проведены раньше, поэтому на первых заседаниях присутствовали главным образом депутаты от Галисии и Каталонии. Депутаты от Леона, Валенсии, Мурсии и Балеарских о-вов прибыли только через три месяца после открытия К. к. От американских колоний явился только один депутат — от Пуэрто-Рико. В Кадисе находились беженцы из различных испанских провинций, в нем существовало множество «землячеств», которые избрали депутатов от соответствующих провинций. Поэтому состав кортесов оказался более либеральным, чем того ожидало Регентство, и даже левее общих настроений в стране. Вследствие продолжавшейся войны количество депутатов менялось (от 104 депутатов в начале до 223 на последнем заседании в сентябре 1813). Несмотря на преобладание либеральных настроений, большая часть депутатов была тесно связана с дворянством и церковью, так называемое третье сословие было представлено незначительно. На заседаниях К. к. присутствовали жители города, оказывая серьезную поддержку либералам и их начинаниям.

К. к. открылись 24 сентября 1810 в здании театра на о. Леон близ Кадиса, с февраля 1811 заседания проходили в церкви Св. Филиппа Нери в Кадисе. В К. к. были представлены две основные группировки — «раболепные» и «либералы», также существовала группа так называемых американос — депутатов от испанских колоний, избранных в основном из тех, кто уже находился в Кадисе. Обычно они солидаризировались с одной из двух партий; по колониальным вопросам занимали собственную позицию. На первом заседании К. к. от имени Фердинанда VII приняли декрет, регламентировавший полномочия членов, правомочность заседаний и принятых актов. Было признано, что депутаты представляют испанскую нацию и обладают неприкосновенностью, кортесы являются носителями национального суверенитета. Позднее были приняты декреты, регламентировавшие деятельность К. к., Регентского совета и провинциальных хунт.

К. к. за время своей деятельности приняли ряд важных декретов: жители Испании и ее колоний были уравнены в правах, отменена сеньориальная юрисдикция и право сеньоров назначать судей, законодательно закреплены процессуальные гарантии личности и принципы уголовного судопроизводства, но провозглашенные свободы оказались неполными. Так, свобода печати не распространялась на рукописи, касающиеся религиозных вопросов, они подлежали предварительной церковной цензуре. Была проведена финансовая реформа, введен первый в Испании всеобщий прогрессивный налог на доходы от недвижимости, торговли и промышленности.

Важнейшим актом К. к. стало принятие первой в истории Испании конституции, обнародованной 19 марта 1812. В 1812 были приняты декреты, ликвидировавшие цехи и гильдии, установлена свобода торговли между колониями и метрополией, проведена судебная реформа и реформа местного самоуправления. В феврале 1813 упразднена инквизиция, приняты законы против религиозных орденов, узаконена конфискация и продажа церковных земель, отменены некоторые налоги, взимавшиеся в пользу Католической церкви.

20 сентября 1813 чрезвычайные К. к. закрылись, ординарные кортесы открыли свои заседания 25 сентября 1813 в Кадисе, с 15 января 1814 их заседания были перенесены в освобожденный Мадрид. Революционное движение шло на убыль, и состав кортесов изменился, став более правым.

Несмотря на то, что сфера влияния К. к. была ограничена Кадисом, их решения явились новаторскими и революционными. Политические, социальные и экономические реформы К. к. внесли коренные изменения во всю систему государственного управления Испанией. Законодатели К. к. сформулировали основные направления дальнейших реформ.

Лит.: Алексеева Т. А. Законодательство испанской революции 1808—1814 гг. СПб., 1996; Estudios sobre cortes de Cаdiz. Pamplona, 1967. Suаrez F. Las Cortes de Cаdiz. Madrid, 2002.