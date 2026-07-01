КАДИСИЙЯ

Кадисийя (устарелое Кадезия) — селение в нижней Месопотамии (близ нынешнего Наджафа в Центральном Ираке), близ которого, в ходе арабских завоеваний , состоялась в июне 637 битва между войсками Халифата (под командованием Сада ибн Аби Ваккаса) и Сасанидского Ирана (под командованием Рустама, сына Фаррухзада).

Победу арабам обеспечила более высокая военная организация (сочетание легкой и тяжелой конницы) и тактическое преимущество (расчлененный по фронту и в глубину боевой порядок). Иранское воинство потерпело сокрушительное поражение, которое открыло отрядам мусульман путь на столицу Сасанидов — Ктесифон.