КАДФИЗ (II) ВИМА

Кадфиз (II) Вима — второй царь Кушанского царства .

Правил предположительно в 80—100 или 100—120 н. э. Вступил на престол в преклонных летах, сменив правившего до глубокой старости отца Кадфиза Куджулу . Провел монетную реформу: ввел в оборот монеты из золота, серебра и бронзы; положил начало кушанской чеканке. При К. В. продолжалось укрепление власти кушан в Центральной Индии и в Средней Азии.

Лит.: Fussman G. Chronique des études kouchanes (1978—1987) // Journal Asiatique. 1987. 275. P. 333—400. Боровкова Л. А. «Кушанское царство (по древним китайским источникам)». М., 2005.