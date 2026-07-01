КАДФИЗ (I) КУДЖУЛА

Кадфиз (I) Куджула - первый царь кушан, вероятно, отец Кадфиза (II) Вимы , дед Канишки I Великого .

Возможно, К. К. был носителем титула «Сотер мегас» (греч. «Великий спаситель»; согласно иной точке зрения, титул принадлежал другому царю кушан — Виме Такто). К. К. объединил пять племенных кланов юэчжи, обитавших на территории современного Узбекистана, союз которых лег в основу образования Кушанского царства между 25 и 30 н. э. Именно при К. К. появилось и наименование «кушаны». В правление К. К. была завоевана Бактрия ; в 25 н. э., перейдя Гиндукуш, кушаны атаковал Пенджаб . К 50 н. э. под их власть перешли территории Таксилы, Гандхары и Пенджаба. К. К. правил весьма долго — предположительно в пределах интервала от 30 до 65/80 (?) н. э. Точная датировка его правления затрудняется отсутствием у кушан этого времени чеканки собственной монеты (одного из основных источников датировок их истории) и использования ими имитации монет покоренных регионов.

Лит.: Cribb J. Numismatic Evidence for Kushano-Sasanian Chronology // Studia Iranica. 1990. 19. 2. P. 151—193. Fussman G. Documents épigraphiques kouchans // Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient. 1974. 61. P. 1—77.