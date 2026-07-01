КАЧИН

Качин — автономная национальная область в Бирманском союзе, с 1974 — национальная область (штат) в составе унитарной республики Бирмы (с 1989 — Мьянма ), расположенная на северо-востоке страны.

Население — около 1,7 млн человек (2014); большинство составляют качины; кроме них в штате проживают шаны, бирманцы, тибетцы и др. Столица — г. Мьичина. Основная часть населения — буддисты (64 %) и христиане (около 34 %), в некоторых районах сохраняются анимистические верования.

Качины переселялись в верховья р. Иравади с востока Тибета несколькими волнами в XIII—XVII вв. Основным занятием качинов являлось земледелие (в основном рисоводство, в том числе переложное). Их воинственные кланы также собирали дань с соседей (шанов, бирманцев), контролировали проходящие через их земли торговые пути в Индию и Китай, грабя и собирая подати с караванов. В их среде существовало социальное расслоение: выделялись племенные вожди и знать, свободные общинники и рабы. Подчинение земель К. различным государственным образованиям, сменявшим друг друга на территории современной Мьянмы до прихода британцев в XIX в., было номинальным. В составе Британской Бирмы территория К. входила в «приграничные области» (районы Банмо и Мьичина), качины составляли значительную силу в британских колониальных войсках.

В процессе подготовки деколонизации Бирмы в 1947 было заключено Панлонгское соглашение, по которому К., как и другие территории, где доминировали этнические меньшинства (в общей сложности треть общего населения страны), должен был получить широкую автономию, что было осуществлено в 1948 с образованием так называемого Качинского государства в составе Бирманского союза. В разразившейся гражданской войне между социалистами и коммунистами, качины поддержали официальное правительство. Но военный переворот 1962, упразднение новыми властями автономий, непопулярная в К. демаркация границы с Китаем и попытка подорвать позиции местной традиционной знати привели к усилению возникшей в начале 1960-х Организации независимости К. (ОНК). Ее военное крыло — Армия независимости К. (АНК) — на протяжении 1960—1990-х фактически контролировало всю территорию штата (за исключением крупных городов и железной дороги). Экономической опорой АНК являлись богатейшие нефритовые месторождения К., контрабандная торговля с Китаем и наркоторговля (территория штата входит в так называемый Золотой треугольник).

Отвоевание войсками центрального правительства нефритовых рудников в 1994 заставило ОНК пойти на соглашение о прекращении огня, но разоружить бывших повстанцев не удалось, и в К. сохранялась внутренняя нестабильность. В 2011 вооруженный конфликт в К. возобновился из-за попыток правительства пресечь выращивание опиума и установить контроль на границе с Китаем. По базам ОНК, требующей выполнения Панлонгского соглашения, в 2013—2018 был нанесен ряд авиаударов. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения К. и значительному потоку беженцев из штата.

Лит.: Leach E. R. Political Systems of Highland Burma: a Study of Kachin Social Structure. London, 1954; Lintner B. The Kachin: Lords of Burma’s Northern Frontier. Chiang Mai, 1997; War and Peace in the Borderlands of Myanmar: the Kachin Ceasefire, 1994—2011 / Ed. by M. Sadan. Copenhagen, 2016.