КАЧЕНОВСКИЙ Михаил Трофимович

Историк, литературный критик, издатель.

Окончил Харьковский коллегиум (1788). В 1788-1801 на гражданской и военной службе. В 1801-10 на службе у графа А.К. Разумовского. Магистр (1805), доктор философии (1806). С 1808 преподавал в Московском университете, профессор (1811). Декан словесного отделения (1813-15; 1833-36), ректор (1837-42). Директор Педагогического института (с 1830). Издатель журнала «Вестник Европы» (1805-30). Член Российской академии (1837), академик Петербургской АН (1841).

Первым начал читать университетский курс русской истории. Читал лекции по истории славян.

Выступал с критикой Карамзина , считая, что тот слишком увлекается нравоучениями. Смотрел на исторический процесс как на причинно-следственную цепь значимых событий. Находился под влиянием историко-критических идей немецкого историка Б.Г. Нибура. Каченовский возвел в принцип критически подход к древнерусским источникам. Он доказывал позднее происхождение Русской Правды и договоров Игоря с Византией. Весь Киевский период русской истории считал «баснословным», ставя под сомнение достоверность источников, относящихся к нему. Считается основателем «скептической школы». Гиперскептицизм Каченовского способствовала развитию отечественного источниковедения .

Сочинения:

Нестор. Русские летописи на Древлеславянском языке // Вестник Европы. 1811. №№ 18,19;

Мой взгляд на Русскую Правду // Вестник Европы. 1829. №№ 13-16;

Два размышления о кожаных деньгах и Русской Правде. М., 1849.