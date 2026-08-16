КАЧАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Русский актер и педагог.

До революции

Отец – православный священник Иоанн Шверубович. Мать также была православной. Предки артиста принадлежали к дворянству белорусских и литовских земель. Василий имел двух братьев: Анастасия и Эразма. Мальчик проходил обучение в Первой гимназии Вильны, уже в то время проявляя интерес к декламации и театру: он играл в спектаклях, читал монологи и пел. Не оставил театр юноша и после поступления на юрфак Петербургского университета в 1893 году, - он занимался в драмкружке актера Владимира Давыдова.

В 1896 году еще студентом играл в паре со знаменитой Верой Комиссаржевской в спектакле «Бой бабочек». В том же году, окончательно избрав для себя актерскую стезю, поступил в Театр Литературно-артистического общества А.С. Суворина . Тогда же родился и псевдоним актера «Качалов». В следующем году молодой человек гастролировал по стране вместе с актером В. Далматовым, одной из его ролей тогда был Борис Годунов в пьесе А. Толстого . Затем до 1900 года Качалов служил в Казанско-Саратовском товариществе актеров М. Бородая. Здесь он познакомился с актрисой Ниной Литовцевой, на которой женился в 1900 году. На следующий год у пары родился сын Вадим, также затем связавший жизнь с театром.

В том же 1900 году Василий Иванович стал актером недавно зародившегося МХТ. Первоначально он исполнял небольшие роли, затем играя во втором составе Тригорина в «Чайке» и Вершинина в «Трех сестрах» (в первом их играл сам Станиславский ). Константин Сергеевич очень высоко ценил талант Качалова, который в итоге вышел в театре на первые позиции. До революции блестящий разноплановый актер сыграл в МХТ множество прекрасных ролей, среди которых Николай Тузенбах в «Трех сестрах» (1902), Петр Трофимов в «Вишневом саде» (1904), Иванов в одноименной чеховской пьесе (1904), Чацкий в «Горе от ума» (1906), Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых» (1910), Гамлет в шекспировской драме (1911), Николай Ставрогин в одноименном спектакле по произведению Достоевского (1913) и др. В то же время Качалов выступал и в качестве педагога, работая в драмстудии Пречистенских рабочих курсов, организованных в 1897 году. Кроме всего прочего, Василий Иванович вел активную светскую жизнь. Он дружил со многими артистами и литераторами, последние даже запечатлевали харизматичного актера в своих произведениях (стоит вспомнить знаменитое стихотворение Есенина «Собаке Качалова»). Дружба же с гражданской женой Горького , актрисой Марией Андреевой привела к тому, что Василий Иванович стал передаточным звеном в корреспондентской цепи РСДРП.

Советский период

Во время Гражданской войны, в 1919-1922 годах, Качалов вместе с другими актерами в составе т.н. «Качаловской группы» МХТ выступал на Юге России, следуя за войсками Белой армии, после чего посетил с гастролями балканские и скандинавские страны, Германию и Чехию. В 1922-1924 годах с родным театром посетил Америку и ряд европейских стран. После гастролей продолжил служить в МХТ, где сыграл множество прекрасных ролей. Среди них доктор Штокман в пьесе Ибсена (1924), Репетилов (1924) и впоследствии Чацкий (1938) в «Горе от ума», Вершинин в «Бронепоезде 14-69» В. Иванова (1927), Нароков в «Талантах и поклонниках» Островского (1933) и др.

Качалов несколько раз принимал участие в кинокартинах («Белый орел» 1928; «Путевка в жизнь» 1931). Также актер часто выступал на эстрадной сцене в качестве чтеца, записывал стихи и прозу для грампластинок. Он участвовал в озвучании анимационных и художественных фильмов: «Стрекоза и муравей» (1936), «Георгий Саакадзе» (1943), «Пропавшая грамота» (1945).

В 1935 году Василий Иванович стал кавалером Ордена Трудового Красного Знамени, в 1945-м - двух орденов Ленина. В 1936 году он удостоился звания народного артиста СССР, в 1943-м стал лауреатом Сталинской премии.

Умер великий актер в 1948 году от рака легкого. Погребен на московском Новодевичьем кладбище.