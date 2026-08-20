«КАБУС-НАМЕ»

«КАБУС-НАМЕ» - первое известное прозаическое произведение на новоперсидском языке.

Cоздано в 1082-1083 году Ун­су­ром аль-Маа­ли Кей Ка­ву­сом (1021-1098 годы), при­над­ле­жав­шим к эми­рам ди­на­стии Зий­а­ри­дов, ко­то­рая пра­ви­ла в кас­пий­ских про­вин­ци­ях Та­ба­ри­ста­на. «Кабус-наме» на­пи­са­на в жан­ре «княжь­их зер­цал» как на­став­ле­ние лю­би­мо­му сы­ну и на­след­ни­ку Кей Ка­ву­са Ги­лян-ша­ху и на­зва­на «Кабус-наме» («Кни­га Ка­бу­са») в честь де­да ав­то­ра, пра­ви­те­ля Гур­га­на Зий­а­ри­да Ка­бу­са Ибн Вушм­ги­ра.

Со­сто­ит из всту­п­ле­ния и 44 глав эти­ко-ди­дак­тического ха­рак­те­ра, со­дер­жа­щих как об­щие на­став­ле­ния о спо­со­бах спра­вед­ли­во­го прав­ле­ния и ве­де­ния по­бе­до­нос­ных войн, так и прак­тические со­ве­ты о пра­ви­лах по­куп­ки ко­ней и ра­бов, устрой­ст­ва се­мей­ной жиз­ни, вы­бо­ре про­фес­сии. Кни­га на­пи­са­на жи­вым язы­ком, вклю­ча­ет мно­же­ст­во ис­то­рических анек­до­тов, афо­риз­мов, а так­же сти­хов, при­над­ле­жа­щих в основном пе­ру ав­то­ра.

О по­пу­ляр­но­сти «Кабус-наме» в Ира­не сви­де­тель­ст­ву­ет мно­же­ст­во со­хра­нив­ших­ся ру­ко­пи­сей; она счи­та­ет­ся вы­даю­щим­ся па­мят­ни­ком клас­сической персидской про­зы. В 1811 году Г. Ф. фон Диц сде­лал пере­ло­же­ние «Кабус-наме» на немецкий язык, ока­зав­шее боль­шое влия­ние на твор­че­ст­во И. В. Гё­те .

Издания :

Ка­бус-на­мэ / Пер., ст. и прим. Е. Э. Бер­тель­са. 2-е изд. М., 1958;

Ун­сур аль-Ма­али Кей-Ка­вус. Ка­бус-на­ме. Те­ге­ран, 1967

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