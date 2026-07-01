КАБУС БИН САИД

Кабус бин Саид (род. 18.11.1940, Салала) - султан Омана (с 1970).

Сын султана Маската Саида бин Таймура из династии Ааль Бу Саид. Выпускник частной школы Бери-Сент-Эдмундс и Королевской военной академии в Сандхерсте (Великобритания). В 1964 вернулся на родину, где в июле 1970 пришел к власти в результате бескровного дворцового переворота, осуществленного при поддержке Лондона либерально настроенными членами правительства Саида бин Таймура, и в августе провозгласил создание султаната Оман, объединившего султанат Маскат и имамат Оман. В 1975 подавил коммунистическое восстание в южном регионе Дофар.

Расширил доступ к власти для лиц, не принадлежащих к царствующему роду, учредил Государственный консультативный совет (1981), издал 1-ю конституцию султаната (1996), предоставил право голоса всем подданным старше 21 года (2002). С опорой на британскую и американскую помощь и средства, получаемые от экспорта нефти, развернул масштабную программу реформ. Они включали в себя либерализацию монархического режима (разрешение свободного выезда, освобождение политических заключенных), модернизацию экономики и инфраструктуры (развитие промышленности, портов и автодорог), совершенствование систем образования и здравоохранения, выход страны из международной изоляции (вступление в Лигу арабских государств , ООН и Совет сотрудничества государств Персидского залива ).