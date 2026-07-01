КАБУС БЕН САИД

КАБУС БЕН САИД - султан Омана с 1970 года.

Сын сул­та­на Саи­да бен Тей­му­ра. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в ча­ст­ной шко­ле в городе Бе­ри-Сент-Эд­мундс и Ко­ро­лев­ской во­енной ака­де­мии в Сандхер­сте (Ве­ли­ко­бри­та­ния). В 1964 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. 23.07.1970 года при­шёл к вла­сти в ре­зуль­та­те бес­кров­но­го двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ств­лён­но­го при под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии ли­бе­раль­но на­стро­ен­ны­ми чле­на­ми оман­ско­го пра­ви­тель­ст­ва.

В августе 1970 года про­воз­гла­сил соз­да­ние сул­та­на­та Оман, в со­став ко­то­ро­го во­шли сул­та­нат Мас­кат и има­мат Оман. В 1975 году по­да­вил се­па­ра­ти­ст­ское вос­ста­ние в ре­гио­не До­фар на юге стра­ны. Пред­при­нял ша­ги по ли­бе­ра­ли­за­ции об­щественной и по­ли­тической жиз­ни Ома­на (раз­ре­ше­ние сво­бод­но­го вы­ез­да из стра­ны, ос­во­бо­ж­де­ние по­ли­тических за­клю­чён­ных и др.). Рас­ши­рил до­ступ к вла­сти для лиц, не при­над­ле­жа­щих к пра­вя­щей ди­на­стии Аль Бу-Са­ид, в 1981 году соз­дал Государственный кон­суль­та­тив­ный со­вет (с 1991 года Кон­суль­та­тив­ный со­вет), в 1996 году из­дал пер­вую кон­сти­ту­цию Ома­на. В 2002 году пре­дос­та­вил пра­во го­ло­са всем оман­цам стар­ше 21 го­да.

До­хо­ды от про­да­жи до­бы­вае­мой в Ома­не неф­ти пра­ви­тель­ст­во Кабус бен Саида ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ло для мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки и ин­фра­струк­ту­ры стра­ны (раз­ви­тие промышленности, пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва, ав­то­мо­биль­ных до­рог), а так­же сис­тем об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния. Под руководством Кабус бен Саида Оман вы­шел из ме­ж­ду­народной изо­ля­ции: в 1971 году при­нят в Ли­гу арабских го­су­дарств и ООН, в 1981 году - в Со­вет со­труд­ни­че­ст­ва арабских го­су­дарств Пер­сид­ско­го залива (ССАГПЗ). В 1980 году за­клю­чил до­го­вор о во­енном со­труд­ни­че­ст­ве с США, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым оман­ские во­енные объ­ек­ты ста­ли ис­поль­зовать­ся американской ар­ми­ей (во вре­мя Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990-1991 года так­же британскими вой­ска­ми).

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Архив БРЭ.