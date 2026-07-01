КАБУС БЕН САИД
КАБУС БЕН САИД - султан Омана с 1970 года.
Сын султана Саида бен Теймура. Получил образование в частной школе в городе Бери-Сент-Эдмундс и Королевской военной академии в Сандхерсте (Великобритания). В 1964 году вернулся на родину. 23.07.1970 года пришёл к власти в результате бескровного дворцового переворота, осуществлённого при поддержке Великобритании либерально настроенными членами оманского правительства.
В августе 1970 года провозгласил создание султаната Оман, в состав которого вошли султанат Маскат и имамат Оман. В 1975 году подавил сепаратистское восстание в регионе Дофар на юге страны. Предпринял шаги по либерализации общественной и политической жизни Омана (разрешение свободного выезда из страны, освобождение политических заключённых и др.). Расширил доступ к власти для лиц, не принадлежащих к правящей династии Аль Бу-Саид, в 1981 году создал Государственный консультативный совет (с 1991 года Консультативный совет), в 1996 году издал первую конституцию Омана. В 2002 году предоставил право голоса всем оманцам старше 21 года.
Доходы от продажи добываемой в Омане нефти правительство Кабус бен Саида широко использовало для модернизации экономики и инфраструктуры страны (развитие промышленности, портового хозяйства, автомобильных дорог), а также систем образования и здравоохранения. Под руководством Кабус бен Саида Оман вышел из международной изоляции: в 1971 году принят в Лигу арабских государств и ООН, в 1981 году - в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В 1980 году заключил договор о военном сотрудничестве с США, в соответствии с которым оманские военные объекты стали использоваться американской армией (во время Кувейтского кризиса 1990-1991 года также британскими войсками).
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Архив БРЭ.