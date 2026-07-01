КАБРЕРА ИНФАНТЕ ГИЛЬЕРМО
КАБРЕРА ИНФАНТЕ ГИЛЬЕРМО - кубининский писатель, журналист, общественный деятель.
Родился в семье коммунистов. С 1941 года жил в Гаване, где в 1950 году поступил в Школу журналистики; в 1951-1956 годах директор Гаванской синематеки. В 1959 году работал директором Национального совета Кубы по культуре. В 1962-1965 годах атташе по культуре кубинского посольства в Брюсселе. После ареста за критику режима Ф. Кастро в 1965 году был вынужден эмигрировать в Испанию. С 1966 года жил в Лондоне.
Дебютировал как писатель в начале 1950-х годов; в ранних новеллах (сборник «В мире как на войне» - «Así en la paz como en la guerra», 1960 год) в гротескной манере создал хронику жизни Гаваны в последние годы диктатуры Батисты. Известность завоевал роман «Три тоскливых тигра» («Tres tristes tigres», 1967 год; экранизация Р. Руиса, 1968 год) о ночной жизни Гаваны в дореволюционную эпоху, в котором проявилось характерное для Кабрера Инфанте экспериментальное отношение к художественному языку (игра слов, полифоническое смешение различных речевых стилей и т. п.).
Среди др. сочинений Кабрера Инфанте - роман «Картина рассвета в тропиках» («Vista del amanecer en el trópico», 1964 год), сборники новелл «Танцевать ча-ча-ча воспрещается» («Delito por bailar el chachachá», 1995 год), «Она исполняла болеро» («Ella cantaba boleros», 1996 год) и др., статьи о кинематографе, политике, латино-американских писателях, а также переводы (в т. ч. произведений Дж. Джойса), сценарии и др.
Сочинение:
Todo está hecho con espejos: cuentos casi completes. Madrid, 1999