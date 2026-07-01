КАБРЕРА ИНФАНТЕ ГИЛЬЕРМО

КАБРЕРА ИНФАНТЕ ГИЛЬЕРМО - кубининский писатель, журналист, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье ком­му­ни­стов . С 1941 года жил в Га­ва­не, где в 1950 году по­сту­пил в Шко­лу жур­на­ли­сти­ки; в 1951-1956 годах ди­рек­тор Га­ван­ской си­не­ма­те­ки. В 1959 году ра­бо­тал ди­рек­то­ром Национального со­ве­та Ку­бы по куль­ту­ре. В 1962-1965 годах ат­та­ше по куль­ту­ре ку­бинского по­соль­ст­ва в Брюс­се­ле. По­сле аре­ста за кри­ти­ку ре­жи­ма Ф. Ка­ст­ро в 1965 году был вы­ну­ж­ден эмиг­ри­ро­вать в Ис­па­нию. С 1966 года жил в Лон­до­не.

Де­бю­ти­ро­вал как пи­са­тель в начале 1950-х годов; в ран­них но­вел­лах (сборник «В ми­ре как на вой­не» - «Así en la paz como en la guerra», 1960 год) в гро­те­ск­ной ма­не­ре соз­дал хро­ни­ку жиз­ни Га­ва­ны в по­след­ние го­ды дик­та­ту­ры Ба­ти­сты. Из­вест­ность за­вое­вал ро­ман «Три тоск­ли­вых ти­гра» («Tres tristes tigres», 1967 год; эк­ра­ни­за­ция Р. Руи­са, 1968 год) о ноч­ной жиз­ни Га­ва­ны в до­ре­во­люционную эпо­ху, в ко­то­ром про­яви­лось ха­рак­тер­ное для Кабрера Инфанте экс­пе­риментальное от­но­ше­ние к ху­дожественному язы­ку (иг­ра слов, по­ли­фо­ническое сме­ше­ние различных ре­че­вых сти­лей и т. п.).

Сре­ди др. со­чи­не­ний Кабрера Инфанте - ро­ман «Кар­ти­на рас­све­та в тро­пи­ках» («Vista del amanecer en el trópico», 1964 год), сборники но­велл «Тан­це­вать ча-ча-ча вос­пре­ща­ет­ся» («Delito por bailar el chachachá», 1995 год), «Она ис­пол­ня­ла бо­ле­ро» («Ella cantaba bole­ros», 1996 год) и др., ста­тьи о ки­не­ма­то­гра­фе, по­ли­ти­ке, латино-американских пи­са­те­лях, а так­же пе­ре­во­ды (в т. ч. про­из­ве­де­ний Дж. Джой­са ), сце­на­рии и др.

Сочинение:

Todo está hecho con espejos: cuentos casi completes. Madrid, 1999