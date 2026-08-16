КАБРАЛ ПЕДРУ АЛВАРЕШ

Кабрал (порт. Cabral), Педру Алвареш (1460, Белмонте(?), Бейра Байша — после 1520) — португальский мореплаватель и путешественник.

Второй сын алкайда Белмонте фидалгу Фернана Кабрала и Изабел де Гувейя. Супруга — Изабел де Каштру, племянница Афонсу де Албукерки. Состоял на различных должностях при Жоане II , рыцарь ордена Христа. Был известен по материнскому имени как Гувейя.

После возвращения Вашку да Гама король Мануэл I в 1500 назначил К. на должность командующего второй экспедицией в Индию. Флот из 13 кораблей вышел из Лиссабона 9 марта 1500. Близ о-вов Зеленого Мыса пропал один из кораблей. 22 апреля увиденной земле дали имя Земли Истинного Креста (Терра де Вера Крус); впоследствии названной Бразилией. К. стал первооткрывателем этой части страны. Споры о его приоритете в открытии Бразилии и в целом Южн. Америки не завершены. Вступив во владение вновь открытыми землями от имени португальского короля, К. составил известие об успехах экспедиции и отправил его в Португалию с одним из кораблей.

2 мая 1500 11 кораблей К. взяли курс на мыс Доброй Надежды. 29 мая, огибая мыс Доброй Надежды, флотилия К. попала в жестокий шторм, 4 корабля погибли, в том числе и тот, на котором находился Б. Диаш . У Софалы 16 июля отбился корабль Д. Диаша и, утратив надежду воссоединиться с флотом К., попытался в одиночку продолжить плавание, 10 августа открыл Мадагаскар и затем вернулся в Португалию. Плавание вдоль восточного берега Африки прошло не вполне удачно: основать факторию в королевстве Килоа, которое активно участвовало в торговле золотом, не удалось. 13 сентября флот достиг Каликута в Индии. К. был враждебно встречен арабскими купцами, видевшими в португальцах конкурентов. Он попытался основать факторию, но переговоры шли трудно. Жители Каликута, недовольные португальцами и возбуждаемые арабскими купцами, восстали, убив около 40 португальцев. Ожесточившиеся португальцы уничтожили 15 кораблей в порту и два дня бомбардировали город. Вынужденный 24 декабря оставить Каликут, К. наладил контакты с его соперниками — Кочином и Каннануром. Корабли нагрузили пряностями, приняли на борт послов этих государств и покинули Индию 16 января 1501. В Португалию в июле 1501 возвратилось 6 кораблей (по другим данным 4) и не более трети моряков и солдат.

В результате экспедиции К., являющейся неотъемлемой частью Великих географических открытий, началась колонизация Бразилии, ставшей важнейшим владением Португалии. Был открыт Мадагаскар, продолжилось португальское проникновение в бассейн Индийского океана.

Негативным итогом была утрата дорогостоящих кораблей, малый груз пряностей. К. впал в немилость, и следующая экспедиция в Индию была организована без его участия. Известно, что в 1509 он жил неподалеку от Сантарена. В 1518 за открытие Земли Вера Крус К. получил звание кавалейру Королевского совета. Могила К. идентифицирована в 1848, находится в Сантарене в церкви да Граса.

Лит.: Слезкин Л. Ю. Земля Святого Креста. ОткрытиеизавоеваниеБразилии. М., 1970. Cortesão J. Cabral e as origens do Brasil: ensaio de topografia histórica. Rio de Janeiro, 1944. Fonseca L. A. da. Pedro Аlvares Cabral: uma viagem. Lisboa, 1999. Martinho T. Pedro Аlvares Cabral: o homem, o feito e a memória. Vila Nova de Gaia, 2001; Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brasil / Introd. e coord. J. A. das Neves. Porto, 1991.