КАБРАЛ АМИЛКАР ЛОПИШ
КАБРАЛ АМИЛКАР ЛОПИШ - деятель национально-освободительного движения Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде.
С 1932 года жил в Кабо-Верде. В 1950 году окончил агрономический институт в Лиссабоне. В 1952 году вернулся на родину, в 1953 году провёл первую сельскохозяйственную перепись в португ. Гвинее. В 1953 году создал в Бисау революционную организацию Движение за национальную независимость Гвинеи, вскоре был выслан из страны. До 1956 года жил в Анголе, участвовал в создании Народного движения за освобождение Анголы.
Один из основателей (1956 год) и генеральный секретарь Африканской партии независимости [с 1960 года Африканская партия независимости Гвинеи и Островов Кабо-Верде (ПАИГК)]. В 1963 году возглавил вооруженную борьбу против португальских колонизаторов, председатель Военного совета революционных народных вооруженных сил (ФАРП). Убит агентами португальских спецслужб
Автор ряда работ по вопросам африканского национально-освободительного движения. В 1974 году именем Кабрала была названа одна из площадей в Москве.
Сочинения:
The facts about Portugal’s African colonies. L., 1960;
Revolution in Guinea. L., 1969;
Guinée portugaise: le pouvoir des armes. P., 1970;
L’an VIII de notre lutte armée de libération nationale. [S. l.], 1971;
Rapport bref sur la situation de la lutte. [S. l.], 1971