КАБРАЛ АМИЛКАР ЛОПИШ

КАБРАЛ АМИЛКАР ЛОПИШ - дея­тель национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния Гви­неи-Би­сау и Ка­бо-Вер­де.

С 1932 года жил в Ка­бо-Вер­де . В 1950 году окон­чил аг­ро­но­мический институт в Лис­са­бо­не. В 1952 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, в 1953 году про­вёл пер­вую сельскохозяйственную пе­ре­пись в пор­туг. Гви­нее. В 1953 году соз­дал в Би­сау ре­во­люционную организацию Дви­же­ние за национальную не­за­ви­си­мость Гви­неи, вско­ре был вы­слан из стра­ны. До 1956 года жил в Ан­го­ле, уча­ст­во­вал в соз­да­нии На­род­но­го дви­же­ния за ос­во­бо­ж­де­ние Ан­го­лы .

Один из ос­но­ва­те­лей (1956 год) и ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Африканской пар­тии не­за­ви­си­мо­сти [с 1960 года Африканская пар­тия не­за­ви­си­мо­сти Гви­неи и Ост­ро­вов Ка­бо-Вер­де (ПАИГК)]. В 1963 году воз­гла­вил во­о­руженную борь­бу про­тив пор­тугальских ко­ло­ни­за­то­ров, председатель Во­енного со­ве­та ре­во­люционных народных воо­руженных сил (ФАРП). Убит аген­та­ми пор­тугальских спец­служб

Ав­тор ря­да ра­бот по во­про­сам африканского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. В 1974 году име­нем Кабрала бы­ла на­зва­на од­на из пло­ща­дей в Мо­ск­ве.

Сочинения:

The facts about Portugal’s African colo­nies. L., 1960;

Revolution in Guinea. L., 1969;

Guinée portugaise: le pouvoir des armes. P., 1970;

L’an VIII de notre lutte armée de li­bération nationale. [S. l.], 1971;

Rapport bref sur la situation de la lutte. [S. l.], 1971