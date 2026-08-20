КАБРАЛ АМИЛКАР ЛОПЕС ДА КОСТА

Кабрал (порт. Cabral), Амилкар Лопес да Коста (12.09.1924, Бафата, Португальская Гвинея — 20.01.1973, Конакри) — революционер, политический деятель и дипломат, один из наиболее активных деятелей антиколониального движения в Африке.

К. родился в Португальской Гвинее (ныне Гвинея-Бисау), его родители были из Островов Зеленого Мыса (ныне Кабо-Верде). Получил высшее образование в Португалии (Сельскохозяйственный институт Лиссабона), где уже в 1948 организовал студенческое движение за освобождение португальских колоний в Африке в рамках послевоенного антиколониального протеста. Получив диплом инженера в области сельского хозяйства и, вернувшись в Гвинею в 1952, два года проработал агрономом в колониальной администрации. К. принял участие в организации Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) и стал одним из основателей (вместе с А. Нето) Движения за освобождение Анголы (МПЛА) в 1956. В ходе многочисленных зарубежных поездок сумел получить значительную военную, дипломатическую и гуманитарную помощь для ПАИГК. Им были установлены тесные связи между ПАИГК и КПСС, он высоко оценивал помощь Советского Союза в борьбе против португальских колониалистов. К. в рамках ОАЕ и Движения неприсоединения сумел заручиться поддержкой ПАИГК со стороны независимых африканских и азиатских стран, выступал за тесное взаимодействие с другими национально-освободительными движениями — в Мозамбике, Анголе, ЮАР, а также со странами социалистического лагеря.

Партизанская борьба ПАИГК под руководством К. против португальского колониального господства считается одной из самых успешных в Африке. К. отрицал вооруженную борьбу, если существовали другие способы решения разногласий, называя это «требованием истории». Он не соглашался с марксистским определением истории как истории классовой борьбы, считая развитие средств производства истинным двигателем исторического процесса. К. уделял большое внимание обучению бойцов ПАИГК как военной науке, так и сельскохозяйственным навыкам для организации их послевоенной жизни, активно сотрудничал с местными традиционными лидерами. К. был убит 20 января 1973, когда начал формировать Народную ассамблею для подготовки независимости Португальской Гвинеи. Существует несколько недоказанных версий относительно мотивов его убийства, однако представляется очевидным, что заговор был подготовлен португальской агентурой. После смерти К. его сводный брат Луиш возглавил партию и стал президентом страны после провозглашения независимости Гвинеи-Бисау. Именем К. названы международный аэропорт Кабо-Верде и университет в Гвинее-Бисау, проводится футбольный чемпионат на кубок А. К.

Лит.: Chabal P. Amilcar Cabral: Revolutionary Leadership and People’s War. New York–Cambridge, 1983. McCollester Ch. The Political Thought of Amilcar Cabral // Monthly Review, 24: 10—21 (March 1973).