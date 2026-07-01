КОСТА

КОСТА, Кош­та Клау­диу Ма­ну­эл да - бразильский поэт , общественный деятель.

В 1749-1753 годы жил в Пор­ту­га­лии, изу­чал пра­во в Университете Ко­им­бры.

В 1754 году вер­нул­ся в Бра­зи­лию, по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность на юри­дическом по­при­ще. Бо­рец за национальную не­за­ви­си­мость Бра­зи­лии, Коста в 1789 году при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке вос­ста­ния про­тив пор­тугальских ко­ло­ни­за­то­ров («Ин­кон­фи­ден­тов за­го­вор» 1789 год), за что был аре­сто­ван. Скон­чал­ся в тюрь­ме (ве­ро­ят­но, по­кон­чил с со­бой).

Ис­пытал влия­ние французской про­све­ти­тель­ской тра­ди­ции и пор­туг. по­эзии (бо­лее все­го – Л. ди Ка­мо­эн­са); в 1756 ос­но­вал лит. об-во «За­мор­ская Ар­ка­дия».

Твор­че­ст­во Коста от­ли­ча­ет стро­гость и про­сто­та клас­сической фор­мы; для не­го ха­рак­тер­ны пат­рио­тический па­фос, культ при­ро­ды и ес­те­ст­вен­но­сти: по­эма «Лю­бов­ный ла­би­ринт» («Labirinto do amor», 1753 год), по­этические сборники «Сти­хи» («Obras po ́eti­cas», 1768 год), эпическая по­эма «Ви­ла-Ри­ка» («Vila Rica», 1773 год, опубликована в 1839 году) и др.

Сочинения:

Poemas. São Paulo, 1966.