КАБОТ

Кабот (Кабота, Кабото, Габото, ит. Cabot, Cabota, Caboto, Gaboto) — итальянские мореплаватели, отец и сын.

Джон (Зуан, Джованни) К. (между 1450 и 1455, Генуя — 1498, Бристоль или Атлантический океан) занимался торговлей в странах Средиземноморья. Приехав в Англию, выдвинул проект поисков северо-западного морского пути в Китай, который, по его мнению, был короче и легче маршрута, предложенного Колумбом . В 1496 К. получил от короля Генриха VII патент на поиски новых земель в Атлантике, 20 мая 1497 отплыл из Бристоля на судне «Мэтью» и, открыв о. Ньюфаундленд и Большую Ньюфаундлендскую банку, 6 августа 1497 вернулся назад. В Англии его отчет вызвал надежды на скорое достижение богатств Китая, и в 1498 К. возглавил новую экспедицию. Первым из европейцев (после викингов) он достиг Североамериканского континента и прошел на юг вдоль его восточного побережья. Умер во время путешествия либо вскоре после него. Результаты разочаровали организаторов, Англия надолго отказалась от плаваний в этом направлении. Именем К. назван пролив, соединяющий залив Св. Лаврентия с Атлантическим океаном.

Себастьян К. (ок. 1475 или ок. 1484, Венеция — 1557, Лондон) участвовал в экспедициях Джона К. в 1497 и 1498. Возможно, плавал в 1508—1509 в Сев. Америку в поисках северо-западного прохода в страны Востока. В 1512 перешел на испанскую службу, в 1518 назначен главным кормчим (piloto mayor) Кастилии; известен как один из лучших космографов и картографов своего времени. В 1524 в Бадахосе участвовал в испано-португальском совещании по подготовке Сарагосского договора 1529 . В 1526 возглавил испанскую экспедицию на Молуккские о-ва, но вместо этого, привлеченный рассказами о богатствах земель в верховьях р. Парана, решил исследовать их, потерял много людей и не нашел никаких богатств. По возвращении в 1530 в Испанию попал под суд, год провел в ссылке в Оране, затем был прощен и восстановлен в должности. Составил высоко ценившуюся современниками карту мира (1544). Вернувшись в 1548 на английскую службу, выступил с идеей поиска северо-восточного пути в страны Востока, стал инициатором создания с этой целью купеческой компании, позже получившей название Московской, и одним из организаторов экспедиции Х. Уиллоуби — Р. Ченслера (1553—1554), в результате которой были установлены дипломатические и торговые отношения Англии с Россией.

Лит.: Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. Т. 2. М., 1983. The Cabot Voyages and Bristol Discovery under Henry VII / Ed. J. A. Williamson. Cambridge, 1962. Dalton H.Merchants and Explores: Roger Barlow, Sebastian Cabot, and Networks of Atlantic Exchange, 1500—1560. Oxford, 2016. Jones E. T., Condon M. M.Cabot and Bristol’s Age of Discovery: The Bristol Discovery Voyages 1480—1508. Bristol, 2016; . Sandman A., Ash E. H. Trading Expertise: Sebastian Cabot between Spain and England // Renaissance Quarterly. Vol. 57. № 3. 2004. Varel. С. Juan Caboto, Sevilla y el descubrimiento de América del Norte /. Siglo que viene: Revista de cultura. 1997. № 31—32.