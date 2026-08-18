ОРДОНАНС

Королевский указ во Франции , имевший силу закона для всего королевства.

Изначально ордонансы были призваны регулировать жизнь внутри королевских доменов. Однако, с течением времени, с увеличением доменов и усилением власти королей, действие ордонансов стало распространяться на все королевство. Часто ордонансы ограничивали свободное развитие обычного права, превращая его неписаные нормы в законы.

Первоначально ордонансы выражали волю не только короля, но и его ближайших советников (curia regis), однако с течением времени все более проявлялась тенденция к единоличному изданию ордонансов королями. Отдельные ордонансы были подготовлены в ответ на обращение сословий, крупных аристократов, городов и пр. Некоторые ордонансы были приняты под давлением Генеральных Штатов .

Как правило, один ордонанс касался сразу целого ряда вопросов. Первый ордонанс был издан в 1155 г. Людовиком VII. Он провозглашал «божий мир» на 10 лет и запрещал на этот период в королевстве частные войны. Людовик IX очень активно издавал ордонансы (в 1257 г., например, был издан документ, запрещавший в королевских судах судебные поединки).

Особенно известен Великий Мартовский ордонанс 1357 г. Согласно ему, Генеральные Штаты получили право собираться два раза в год без санкции короля и обсуждать государственные дела. Без одобрения Генеральных Штатов король более не мог вводить новые налоги, изменять стоимость монет, заключать мир. Мартовский Ордонанс был отменен в 1358 г. отменен Карлом V. Другим ордонансом, ограничивавшим власть короля, был ордонанс 1413 г. Кроме того, большое значение имел ордонанс 1454 г., регулировавший процедуру судопроизводства, а также ордонанс 1539 г. устанавливавший обязательность использования французского языка вместо латыни в государственном аппарате.

Иллюстрации:

Ордонанс Виллер-Котре.

Автор статьи: Г. А. Шмидт