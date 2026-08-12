КАБО-ВЕРДЕ

Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде, до 1986 на русском языке было принято наименование Республика островов Зеленого Мыса) — западноафриканское государство на архипелаге из 18 островов вулканического происхождения в 620 км от побережья Сенегала.

Площадь — 4033 кв. км. Население — ок. 561 тыс. человек (2017), 65 % — городские жители, более 70 % — креолы, 28 % — африканцы, 1 % — белые. До 90 % населения — католики. Государственный язык — португальский, общеупотребительный — креольский «кабовердьяна». Столица — г. Прая (о. Сантьягу), крупнейший город страны с населением 132 тыс. человек (2010). Диаспора выходцев из К.-В. в Европе, Северной и отчасти Южной Америке несколько превышает население страны.

С 1446 необитаемые острова известны португальским мореплавателям, c 1466 заселялись португальцами, испанцами и генуэзцами, в 1495—1975 принадлежали Португалии (в 1650—1879 в составе Португальской Гвинеи, совр. Гвинея-Бисау ). В конце XV — начале XIX в. — важнейший центр трансатлантической работорговли (см. Рабство ), с XVII в. на островах начинают возделывать хлопчатник, индиго, кукурузу, позднее кофе. После запрета работорговли (окончательно в 1876) К.-В. теряет свое значение. С 1951 вместе с Гвинеей-Бисау получает статус заморского департамента Португалии. Антиколониальные выступления разворачиваются с 1956 силами Африканской партии независимости и союза народов Гвинеи и Кабо-Верде (с 1960 — Африканская партия независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде — ПАИГК, с 1981 — Африканская партия независимости Кабо-Верде, ПАИКВ), которая с 1963 перешла к вооруженной борьбе. Основатель и генеральный секретарь ПАИГК — видный теоретик африканского социализма Амилкар Кабрал (1924—1973). После «революции гвоздик» в Португалии (1974) ПАИГК подготовила свободные выборы и в июне 1975 выиграла их, провозгласив независимость страны 5 июля 1975. К.-В. активно участвовала в просоветском блоке африканских стран, установила дипломатические отношения с СССР 14 июля 1975. Утверждается однопартийная система. В 1990 правящие круги К.-В. объявляют о переходе к многопартийности, и ПАИКВ теряет монополию на власть. С тех пор в стране проводятся регулярные демократические выборы.

Частые засухи, усилившиеся с 1990-х, и гористый рельеф вынуждают К.-В. импортировать до 80 % продовольствия (страна обеспечивает себя только мясом и яйцами). Важную роль в хозяйстве играет рыболовство, а c 2000-х — туризм: в 2007 туризм обеспечил 49 % валютных поступлений, в 2015 число туристов составило почти 570 тыс. человек. Денежные переводы кабо-вердийской диаспоры составляли 46 % валютных поступлений в 1995, 19 % — в 2007 (9,3 % ВВП).

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