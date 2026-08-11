КАБЛИЦ ИОСИФ ИВАНОВИЧ
КАБЛИЦ ИОСИФ ИВАНОВИЧ - деятель российского революционного движения, публицист.
В 1866, 1868-1869 и 1871-1872 годах учился на юридическом факультете университета Святого Владимира в Киеве (несколько раз был исключён за неуплату взносов за обучение). Участвовал в деятельности ряда народнических кружков и в «хождении в народ» (1-я половины 1870-х годов). В 1874 году возглавлял созданный им в Санкт-Петербурге кружок последователей М. А. Бакунина. Тогда же первым среди народников, по утверждению ряда своих современников, выдвинул идею взрыва Зимнего дворца для убийства императорской семьи. В 1875 году эмигрировал из-за угрозы ареста, за границей пытался познакомиться с технологией производства динамита. В конце 1870-х - начале 1880-х годов отошёл от революционного движения, перешёл на позиции легального народничества. Сотрудничал в журнале «Неделя» и др. В 1883 году находился под кратковременным арестом за революционную деятельность. В 1886-1893 годах служил в Государственном контроле.
Главные труды Каблица - «Основы народничества» (1882 год) и «Интеллигенция и народ в общественной жизни России» (1885 год). Один из активных пропагандистов народнической «теории малых дел», призывавшей интеллигенцию (к ней Каблиц относил «всякого, кто живёт не физическим трудом, а умственным», в т. ч. духовенство, военных, торговцев, промышленников и чиновников) к планомерной «культурной работе» среди народа. Каблиц противопоставлял «альтруистичному меньшинству» «эгоистичное большинство» интеллигенции, которое он подверг критике за «самообожание» и индивидуализм. Основным принципом народничества считал подчинение «мнению народа» деятельности интеллигенции.
Отстаивал необходимость сохранения крестьянской общины. По убеждению Каблица, общинный уклад крестьян был во многом обусловлен духовными потребностями народа, способствовал развитию в нём «социально-нравственных инстинктов». Выступал за передачу всей земли крестьянам и выведение её из товарооборота. Предлагал сделать артель основой крупного сельскохозяйственного производства. Настаивал на оказании государственной помощи общинам и артелям, ограждении их от «разных хищников», стремившихся, по его мнению, лишь к захвату общинной земли для спекуляции ею.
Сочинение:
Русские диссиденты: староверы и духовные христиане. СПб., 1881