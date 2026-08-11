КАБЛИЦ ИОСИФ ИВАНОВИЧ

КАБЛИЦ ИОСИФ ИВАНОВИЧ - деятель российского революционного движения, публицист.

В 1866, 1868-1869 и 1871-1872 годах учил­ся на юри­дическом факультете университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (несколько раз был ис­клю­чён за не­уп­ла­ту взно­сов за обу­че­ние). Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ря­да на­род­нических круж­ков и в «хо­ж­де­нии в на­род» (1-я половины 1870-х годов). В 1874 году воз­глав­лял соз­дан­ный им в Санкт-Пе­тер­бур­ге кру­жок по­сле­до­ва­те­лей М. А. Ба­ку­ни­на . То­гда же пер­вым сре­ди на­род­ни­ков, по ут­вер­жде­нию ря­да сво­их со­вре­мен­ни­ков, вы­дви­нул идею взры­ва Зим­не­го двор­ца для убий­ст­ва императорской се­мьи. В 1875 году эмиг­ри­ро­вал из-за уг­ро­зы аре­ста, за гра­ни­цей пы­тал­ся по­зна­ко­мить­ся с тех­но­ло­ги­ей про­изводства ди­на­ми­та. В конце 1870-х - начале 1880-х годов ото­шёл от ре­во­люционного дви­же­ния, пе­ре­шёл на по­зи­ции ле­галь­но­го на­род­ни­че­ст­ва. Со­труд­ни­чал в журнале «Не­де­ля» и др. В 1883 году на­хо­дил­ся под крат­ко­вре­мен­ным аре­стом за ре­во­люционную дея­тель­ность. В 1886-1893 годах слу­жил в Государственном кон­тро­ле.

Главные тру­ды Каблица - «Ос­но­вы на­род­ни­че­ст­ва» (1882 год) и «Ин­тел­ли­ген­ция и на­род в об­ще­ст­вен­ной жиз­ни Рос­сии» (1885 год). Один из ак­тив­ных про­па­ган­ди­стов на­род­нической «тео­рии ма­лых дел», при­зы­вав­шей ин­тел­ли­ген­цию (к ней Каблиц от­но­сил «вся­ко­го, кто жи­вёт не фи­зи­че­ским тру­дом, а ум­ст­вен­ным», в т. ч. ду­хо­вен­ст­во, во­ен­ных, тор­гов­цев, про­мыш­лен­ни­ков и чи­нов­ни­ков) к пла­но­мер­ной «куль­тур­ной ра­бо­те» сре­ди на­ро­да. Каблиц про­ти­во­пос­тав­лял «аль­труи­стичному мень­шин­ст­ву» «эгои­стичное боль­шин­ст­во» ин­тел­ли­ген­ции, ко­то­рое он под­верг кри­ти­ке за «са­мо­обо­жа­ние» и ин­ди­ви­дуа­лизм. Основным прин­ци­пом на­род­ни­че­ст­ва счи­тал под­чи­не­ние «мне­нию на­ро­да» дея­тель­но­сти ин­тел­ли­ген­ции.

От­стаи­вал не­об­хо­ди­мость со­хра­не­ния кре­сть­ян­ской об­щи­ны. По убе­ж­де­нию Каблица, об­щин­ный ук­лад кре­сть­ян был во мно­гом обу­слов­лен ду­хов­ны­ми по­треб­но­стя­ми на­ро­да, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию в нём «со­ци­аль­но-нрав­ст­вен­ных ин­стинк­тов». Вы­сту­пал за пе­ре­да­чу всей зем­ли кре­сть­я­нам и вы­ве­де­ние её из то­ва­ро­обо­ро­та. Пред­ла­гал сде­лать ар­тель ос­но­вой круп­но­го сельскохозяйственного про­изводства. На­стаи­вал на ока­за­нии государственной по­мо­щи об­щи­нам и ар­те­лям, ог­ра­ж­де­нии их от «раз­ных хищ­ни­ков», стре­мив­ших­ся, по его мне­нию, лишь к за­хва­ту об­щин­ной зем­ли для спе­ку­ля­ции ею.

Сочинение:

Рус­ские дис­си­ден­ты: ста­ро­ве­ры и ду­хов­ные хри­стиа­не. СПб., 1881