КАБИР
КАБИР - легендарный индийский поэт-проповедник.
Достоверных сведений о личности и творчестве Кабира нет. Существуют лишь легенды о его жизни и поэтические тексты, сохранённые в разных версиях (даже на разных диалектах) в устных и рукописных традициях. Наиболее известны три собрания текстов, приписываемых Кабиру: 1) в составе священной книги сикхов - Ади Грантх; 2) канон секты кабир-пантх («Биджак»); 3) часть канона секты даду-пантх («Кабир-Грантхавали», буквально - «Собрание текстов Кабира»).
По одной из легенд, Кабир был сыном вдовы-брахманки, подбросившей его в семью мусульман-ткачей (из касты джулаха), которые его и воспитали. Само имя Кабир - мусульманское (арабский, буквально - великий; одно из 99 имён Бога в Коране). Эта легенда отражает ситуацию религиозного и культурного плюрализма в Северной Индии XV века.
Один из главных мотивов поэзии Кабира - страстное отрицание традиционных установлений как индуизма, так и ислама. Обрядовой религиозности и разделению людей по признаку веры или касты противопоставляется личный духовный опыт приобщения-любви (бхакти) к неописуемому (и не имеющему одного имени) Абсолюту, доступный каждому человеку вне зависимости от его происхождения и положения в обществе.
В поэзии Кабира сочетаются резкая сатира, элементы любовной лирики (порой близкие фольклору) и апофатический мистицизм. При всей яркой оригинальности его поэзия продолжает традиции как индуистской и буддийской (в частности, тантрической), так и мусульманской (особенно суфийской) словесности. В Индии в XX веке поэзия Кабира с её внеконфессиональной религиозностью оказалась весьма востребованной. Р. Тагор перевёл на английский язык «Сто стихотворений Кабира» (1914 год, русский перевод 1916 год под названием «Поэмы Кабира»). На русский язык поэзию Кабира вольно перелагал С. И. Липкин.
Издания:
One hundred poems / Trans. by R. Tagore. L., 1915. N. Y., 1961;
Лирика / Пер. С. Липкина. М., 1965;
Kabir / Trans. by Ch. Vaudeville. Oxf., 1974;
Songs of Kabir from the Adi Granth / Trans. by N. Dass. Albany, 1991;
Грантхавали / Пер. Н. Б. Гафуровой. М., 1992;
A weaver named Kabir / Trans. by Ch. Vaudeville. Delhi, 1993;
The Bījak of Kabir / Trans. by L. Hess, Sh. Singh. 2nd ed. Oxf., 2002.