КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ
КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ
1) в распоряжении императора; 2) форма землевладения в Российской империи.
Собственность короны в России. Находились в распоряжении императора только в период его пребывания у власти, управлялись Кабинетом Его (Её) Императорского Величества. Сформированы императрицами Елизаветой Петровной (в 1747 году изъяла у наследников А. Н. Демидова земли на Алтае с располагавшимися на них предприятиями и подчинила их Кабинету Его Императорского Величества) и Екатериной II (в 1787 году подчинила Кабинету Е. И. В. казённые земли в Забайкалье).
Кабинетские земли не подлежали продаже, но иногда отчуждались по личному распоряжению императора в пользу казны, городов, торговых домов, отдельных лиц. Доходы с кабинетских земель тратились на личные нужды монарха, а также (по его указаниям) на подарки придворным, государственным и военным деятелям, на приобретение предметов искусства, благотворительность, отливку медалей и др. цели.
Площадь кабинетских земель на Алтае и в Забайкалье составляла свыше 72 млн. га, или 3,3% всех земель в Российской империи. На Алтае кабинетские земли располагались в пределах Алтайского (до 1834 года Колывано-Воскресенского) горного округа (к началу XX века - Барнаульский, Бийский, Кузнецкий и Томский уезды Томской губернии), в Забайкалье - Нерчинского горного округа (Акшинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводской и Читинский уезды Забайкальской области). На кабинетские земли во 2-й половине XVIII - начале XIX века сложился обширный горнопромышленный комплекс (т. н. кабинетское хозяйство), включавший добычу серебра (10,3 т в 1774 году на Нерчинских заводах, свыше 18 т ежегодно в конце XVIII века на заводах Алтайского округа), золота (около 33,5 т в 1824-1860 годы), свинца, меди, заводы по выплавке железа, чугуна, стали.
Помимо вольнонаёмных рабочих, в кабинетском хозяйстве использовался труд каторжан (смотрите в статье Каторга), а также (до 1861 года) приписных крестьян (выполняли вспомогательные, транспортные работы; 38 тыс. ревизских душ в 1763 году, 102,4 тыс. - в 1811 году, 163,8 тыс. - в 1851 году) и др. категорий зависимого населения. В середине - 2-й половине XIX века производство серебра, железа, чугуна и стали на пришло в упадок; вместе с тем тогда же на кабинетских землях развивалось сельское и лесное хозяйство, а в Нерчинском горном округе - также золотодобыча (3,6 т в 1912 году). В 1865 году разрешено переселение на кабинетские земли крестьян из Европейской части России (происходило главным образом на территорию Алтайского горного округа); переселение на кабинетские земли приняло особенно широкие масштабы в 1907-1914 годах (в ходе реализации столыпинской аграрной реформы), когда на Алтай переселились (по официальным, но неполным данным) 736,4 тыс. человек.
В 1869 году в ведение Кабинета Е. И. В. из Департамента уделов перешло т. н. Ловичское княжество (несколько десятков лесных имений, располагавшихся в Ловичском, Скерневицком и Сохачевском уездах Варшавской губернии Царства Польского). Имения Ловичского княжества (общая площадь свыше 42,7 тыс. га) использовались главным образом для императорской охоты.
После Февральской революции 1917 года кабинетские земли объявлены Временным правительством государственной собственностью.