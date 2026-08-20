КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ

КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ

1) в распоряжении императора ; 2) форма землевладения в Российской империи.

Соб­ст­вен­ность ко­ро­ны в Рос­сии. На­хо­ди­лись в рас­по­ря­же­нии им­пе­ра­то­ра толь­ко в пе­ри­од его пре­бы­ва­ния у вла­сти, уп­рав­ля­лись Ка­би­не­том Его (Её) Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва. Сфор­ми­ро­ва­ны им­пе­рат­ри­ца­ми Ели­за­ве­той Пет­ров­ной (в 1747 году изъ­я­ла у на­след­ни­ков А. Н. Де­ми­до­ва зем­ли на Ал­тае с рас­по­ла­гав­ши­ми­ся на них пред­при­ятия­ми и под­чи­ни­ла их Ка­би­не­ту Его Императорского Величества) и Ека­те­ри­ной II (в 1787 году под­чи­ни­ла Ка­би­не­ту Е. И. В. ка­зён­ные зем­ли в За­бай­ка­лье).

Кабинетские земли не под­ле­жа­ли про­да­же, но ино­гда от­чу­ж­да­лись по лич­но­му рас­по­ря­же­нию им­пе­ра­то­ра в поль­зу каз­ны, го­ро­дов, тор­го­вых до­мов, отдельных лиц. До­хо­ды с кабинетских земель тра­ти­лись на лич­ные ну­ж­ды мо­нар­ха, а так­же (по его ука­за­ни­ям) на по­дар­ки при­двор­ным, государственным и во­енным дея­те­лям, на при­об­ре­те­ние пред­ме­тов ис­кус­ст­ва, бла­го­тво­ри­тель­ность, от­лив­ку ме­да­лей и др. це­ли.

Пло­щадь кабинетских земель на Ал­тае и в За­бай­ка­лье со­став­ля­ла свыше 72 млн. га, или 3,3% всех зе­мель в Российской им­пе­рии. На Ал­тае кабинетские земли рас­по­ла­га­лись в пре­де­лах Ал­тай­ско­го (до 1834 года Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ско­го) гор­но­го ок­ру­га (к началу XX века - Бар­на­уль­ский, Бий­ский, Куз­нец­кий и Том­ский уез­ды Том­ской губернии), в За­бай­ка­лье - Нер­чин­ско­го гор­но­го ок­ру­га (Ак­шин­ский, Нер­чин­ский, Нер­чин­ско-За­во­дской и Чи­тин­ский уез­ды За­бай­каль­ской области). На кабинетские земли во 2-й половине XVIII - начале XIX века сло­жил­ся об­шир­ный гор­но­про­мыш­лен­ный ком­плекс (т. н. ка­би­нет­ское хо­зяй­ст­во), вклю­чав­ший до­бы­чу се­реб­ра (10,3 т в 1774 году на Нер­чин­ских за­во­дах, свыше 18 т еже­год­но в конце XVIII века на за­во­дах Ал­тай­ско­го ок­ру­га), зо­ло­та (около 33,5 т в 1824-1860 годы), свин­ца, ме­ди, за­во­ды по вы­плав­ке же­ле­за, чу­гу­на, ста­ли.

По­ми­мо воль­но­на­ём­ных ра­бо­чих, в ка­би­нет­ском хо­зяй­ст­ве ис­поль­зо­вал­ся труд ка­тор­жан (смотрите в статье Ка­тор­га), а так­же (до 1861 года) при­пис­ных кре­сть­ян (вы­пол­ня­ли вспо­мо­гательные, транс­порт­ные ра­бо­ты; 38 тыс. ре­виз­ских душ в 1763 году, 102,4 тыс. - в 1811 году, 163,8 тыс. - в 1851 году) и др. ка­те­го­рий за­ви­си­мо­го на­се­ле­ния. В середине - 2-й половине XIX века про­изводство се­реб­ра, же­ле­за, чу­гу­на и ста­ли на при­шло в упа­док; вме­сте с тем то­гда же на кабинетских землях раз­ви­ва­лось сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во, а в Нер­чин­ском гор­ном ок­ру­ге - так­же зо­ло­то­до­бы­ча (3,6 т в 1912 году). В 1865 году раз­ре­ше­но пе­ре­се­ле­ние на кабинетские земли кре­сть­ян из Ев­ропейской час­ти Рос­сии (про­ис­хо­ди­ло главным образом на тер­ри­то­рию Ал­тай­ско­го гор­но­го ок­ру­га); пе­ре­се­ле­ние на кабинетские земли при­ня­ло осо­бен­но ши­ро­кие мас­шта­бы в 1907-1914 годах (в хо­де реа­ли­за­ции сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы), ко­гда на Ал­тай пе­ре­се­ли­лись (по офи­ци­аль­ным, но не­пол­ным дан­ным) 736,4 тыс. человек.

В 1869 году в ве­де­ние Ка­би­не­та Е. И. В. из Департамента уде­лов пе­ре­шло т. н. Ло­вич­ское княжество (несколько де­сят­ков лес­ных име­ний, рас­по­ла­гав­ших­ся в Ло­вич­ском, Скер­не­виц­ком и Со­ха­чев­ском уез­дах Вар­шав­ской губернии Цар­ст­ва Поль­ско­го). Име­ния Ло­вич­ско­го княжества (об­щая площадь свыше 42,7 тыс. га) ис­поль­зо­ва­лись главным образом для императорской охо­ты.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года кабинетские земли объ­яв­ле­ны Временным пра­ви­тель­ст­вом государственной соб­ст­вен­но­стью.

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