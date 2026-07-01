КАБИМАС
КАБИМАС - город на западе Венесуэлы, штат Сулия.
Население 324,7 тысяч человек (2008 год), второй по численности населения и экономическому значению город штата (после Маракайбо). Расположен на севере восточного берега озера Маракайбо. Близ Кабимаса - порт Ла-Салина (один из нефтяных терминалов озеро Маракайбо; построен на искусственном острове в 1959 году; связан разветвлённой системой трубопроводов, в т. ч. подводных, с месторождениями нефтяного района Маракайбо). Аэропорт Оро-Негро.
Основан в 1758 году францисканцами, развивался как рыболовецкий посёлок. Быстрый рост города начался после открытия в начале XX века и разработки (1920-1930-е годы) крупных нефтяных месторождений.
Новые жилые кварталы Кабимаса «наползают» на старые районы нефтепромыслов (нефтяные качалки соседствуют с жилыми домами). Собор Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио. Национальный экспериментальный университет «Рафаэль Мария Баральт» (1982 год), филиал университета штата Сулия, несколько др. вузов. Муниципальный театр. Археологический музей, Дом-музей художницы Маргариты Сото. Ежегодно (в октябре) проводится международная ярмарка Росарио (включает выставку торгово-промышденной палаты Кабимаса).
Кабимас - один из центров нефтедобычи в нефтяном районе Маракайбо (месторождения Кампо-Ла-Роса, Ла-Салина и др.; попутно извлекаемый природный газ сжигается из-за отсутствия инфраструктуры для его транспортировки и переработки). Предприятия пищевой, нефтехимической, металлообрабатывающей (компания SIDEROCA) промышленности.
В районе Кабимаса - крупные нефтеперерабатывающие предприятия.