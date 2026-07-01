КАБИМАС

КАБИМАС - го­род на за­па­де Ве­не­су­элы, штат Су­лия.

Население 324,7 тысяч человек (2008 год), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и эко­но­мическому зна­че­нию го­род шта­та (по­сле Ма­ра­кай­бо). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре восточного бе­ре­га озера Ма­ра­кай­бо. Близ Кабимаса - порт Ла-Са­ли­на (один из неф­тя­ных тер­ми­на­лов озеро Ма­ра­кай­бо; по­стро­ен на ис­кусственном ост­ро­ве в 1959 году; свя­зан раз­ветв­лён­ной сис­те­мой тру­бо­про­во­дов, в т. ч. под­вод­ных, с ме­сто­ро­ж­де­ния­ми неф­тя­но­го рай­она Ма­ра­кай­бо). Аэ­ро­порт Оро-Нег­ро.

Ос­но­ван в 1758 году фран­ци­скан­ца­ми, раз­ви­вал­ся как ры­бо­ло­вец­кий по­сё­лок. Бы­ст­рый рост го­ро­да на­чал­ся по­сле от­кры­тия в начале XX века и раз­ра­бот­ки (1920-1930-е годы) круп­ных неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний.

Но­вые жи­лые квар­та­лы Кабимаса «на­пол­за­ют» на ста­рые рай­оны неф­те­про­мы­слов (неф­тя­ные ка­чал­ки со­сед­ст­ву­ют с жи­лы­ми до­ма­ми). Со­бор Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Ро­са­рио. Национальный экс­пе­риментальный университет «Ра­фа­эль Ма­рия Ба­ральт» (1982 год), фи­ли­ал университета шта­та Су­лия, несколько др. ву­зов. Му­ни­ци­паль­ный те­атр. Ар­хео­ло­гический му­зей, Дом-му­зей ху­дож­ни­цы Мар­га­ри­ты Со­то. Еже­год­но (в ок­тяб­ре) про­во­дит­ся ме­ж­ду­народная яр­мар­ка Ро­са­рио (вклю­ча­ет вы­став­ку тор­го­во-промышденной па­ла­ты Кабимаса).

Кабимас - один из цен­тров неф­те­до­бы­чи в неф­тя­ном рай­оне Ма­ра­кай­бо (ме­сто­ро­ж­де­ния Кам­по-Ла-Ро­са, Ла-Са­ли­на и др.; по­пут­но из­вле­кае­мый при­род­ный газ сжи­га­ет­ся из-за от­сут­ст­вия ин­фра­струк­ту­ры для его транс­пор­ти­ров­ки и пе­ре­ра­бот­ки). Пред­при­ятия пи­ще­вой, неф­те­хи­мической, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей (ком­па­ния SIDEROCA) про­мыш­лен­но­сти.

В рай­оне Кабимаса - круп­ные неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия.

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