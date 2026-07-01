КАБИЛИЯ

Кабилия — историческая область на севере современного Алжира , к востоку от г. Алжир, раскинувшаяся между реками Митиджа и Эдуг, по склонам и в ущельях высочайших в стране гор Джурджура и Бабор (Большая и Малая К.) .

Название получила от европейцев в XVII—XVIII вв., которые именовали «кабилами» (от араб. кабила — «племя») местных жителей — носителей языка тагбилт северной подгруппы берберо-ливийской группы афразийской семьи, которые изначально не имели общего самоназвания.

На протяжении столетий миграционные волны берберов с равнины в горы К., под давлением арабских завоеваний , сопровождались также последовательной их исламизацией и распространением среди них арабского языка в качестве языка грамотности. Вследствие противоборства, которое с XI в. вели здесь, обескровливая друг друга, племенные объединения санхаджа (с запада) и кутама (с востока), к моменту установления гегемонии Османской империи над Средним Магрибом (начало XVI в.) властвовала конфедерация зуава. Ее представители, пополняя иррегулярные ополчения в городах «берберийских регентств», дали название такой форме вооруженных формирований французской армии, как зуавы. Колонизация Алжира покончила с самоуправлением К., хотя те или иные элементы автономии и культурной обособленности способствовали сохранению выраженной идентичности ее жителей вплоть до XX в.

Основу аграрной экономики К. составляло земледелие, в том числе садоводство (разведение оливы и инжира). Традиционной формой поселения была деревня (таддарт), располагавшаяся обычно на горной вершине и имевшая 2 улицы — внутреннюю (для женщин) и внешнюю (для мужчин); тесно стоявшие дома обращались наружу глухими стенами. Жители подразделялись на родственные в 4—5-м поколениях патриархальные объединения (адрум, тахарубт), состоявшие из «больших домов» (ахам). Во главе общего сельского собрания (таджемаит, от джамаат ) стоял вождь (амоккран, араб. амин — «поверенный»). Пережитки родовых отношений в значительной мере определяли характер социальной интеграции кабилов в колониальную и постколониальную эпоху (в том числе в эмиграции). Несмотря на господство среди кабилов суннизма маликитского мазхаба , ни исламу, ни католицизму, проникшему в их среду усилиями миссионеров из Франции (вместе с латинским алфавитом, которым пользуется тагбилт), не удалось полностью вытеснить пережитки архаичных земледельческих культов.

По мере разложения доиндустриальных отношений К. превратилась в один из главных источников трудовой и профессиональной миграции в городские центры Алжира и за его пределы. Выходцы из К. сыграли важную роль в Национальной революции в Алжире 1954—1962 (Р. Аббан , Х. Айт Ахмед , М. Будиаф , Ф. Аббас ), становлении национальной литературы (М. Маммери, М. Фераун, М. Хаддад), заняли видное место в рядах алжирского среднего класса, чиновничества и интеллигенции. Активисты из К. стали главными проповедниками «берберской весны» в культурно-политической сфере (призывы к «возвращению» в употребление «исконной» азбуки тифинаг, см. Туареги ) инициаторами учреждения в 1995 Всемирного конгресса амазигов, призванного объединить все бербероязычные народы. Этнические кабилы преобладают среди членов партий Объединение за культуру и демократию, Фронт социалистических сил и других.

Лит.: Антология берберской литературы (кабилы). Т. 1— 2. М., 2001; Сергеев М. С. Берберы Северной Африки: прошлое и настоящее. М., 2003; Таос-Амруш М. Волшебное зерно. Сказки, легенды и песни берберов Кабилии. М., 1974.