КАБИЛА ЖОЗЕФ КАБАНГЕ

Кабила (фр. Kabila), Жозеф Кабанге (род. 04.06.1974, Хева Бора) — 4-й президент Демократической Республики Конго .

Родился на востоке Заира, где размещалась штаб-квартира его отца, оппозиционного полевого командира Л.-Д. Кабилы . Среднее образование получил во французском лицее в Дар-эс-Саламе (Танзания), был студентом юридического факультета Университета Макерере (Кампала, Уганда), но не закончил его, обучался военному делу в Руанде. Во время Первой конголезской войны (см. Конголезские войны ) (1996—1997) командовал отрядом подростков (кадого), который действовал в составе руководимого Л.-Д. Кабилой Альянса демократических сил за освобождение Конго/Заира. После свержения режима Мобуту и прихода к власти Л.-Д. Кабилы Ж. К. был слушателем Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (Пекин, 1997—1998). В 1998 получил звание генерал-майора, был одним из командующих правительственными войсками во время Второй конголезской войны (см. Конголезские войны ) (1998—2003).

17 января 2001, после убийства президента ДРК Л.-Д. Кабилы Ж. К. был объявлен главой государства, правительства и главнокомандующим, чтобы «обеспечить преемственность, государственность и безопасность граждан». Вступил в должность президента ДРК 26 января 2001. По мирному соглашению 2002, формально положившему конец Второй конголезской войне, К. сохранил пост президента, но его власть была ограничена четырьмя вице-президентами. В 2006 и 2011 он побеждал на президентских выборах. Были зафиксированы нарушения, результаты оспоривали соперники, их сторонники устраивали беспорядки. По конституции ДРК, президент не может занимать свой пост более двух пятилетних сроков. Полномочия К. истекали в 2016. Намеченные на ноябрь 2016 президентские выборы не состоялись по официальной версии из-за отсутствия данных о количестве избирателей. Противники Кабилы резонно усматривают в отсрочке выборов его стремление сохранить власть нелегитимными методами. Конституционный суд сохранил власть К. до апреля 2018.

Лит.: Демократическая Республика Конго. Справочно-монографическое издание / Отв. ред. Ю. Н. Винокуров. М., 2014.