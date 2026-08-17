КАБЕСОН АНТОНИО ДЕ

КАБЕСОН АНТОНИО ДЕ - испанский ком­по­зи­тор, кла­ви­рист и ор­га­нист.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Был слеп от ро­ж­де­ния. Со­сто­ял на служ­бе при ко­ро­лев­ском дво­ре в Мад­ри­де (в юно­сти ор­га­нист ко­ро­ле­вы Иза­бел­лы Пор­ту­галь­ской). Со­про­во­ж­дал Фи­лип­па II в по­езд­ках по Ита­лии, Гер­ма­нии, Флан­д­рии и Анг­лии, про­сла­вил­ся как ис­пол­ни­тель и им­про­ви­за­тор на кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тах .

Один из пер­вых круп­ных мас­те­ров му­зы­ки для ор­га­на и кла­ви­ра. Сре­ди со­чи­не­ний Кабесона (со­б­ра­ны Ф. Пед­ре­лем в ан­то­ло­гии «Hi­spaniae schola musica sac­ra») - мно­го­численные фа­бор­до­ны (гар­мо­ни­за­ции свет­ских на­пе­вов по прин­ци­пу «но­та про­тив но­ты»), ди­фе­рен­си­ас (ва­риа­ции), 4-го­лос­ные тьен­то (близ­ки итальянским ри­чер­ка­рам и фан­та­зи­ям XVI века) и др. пье­сы, час­то пред­став­ляю­щие со­бой об­ра­бот­ки ли­тур­гических ме­ло­дий.

Стиль ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии , куль­ти­ви­ро­вав­ший­ся Кабесоном, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся на­пев­но­стью, эф­фект­ным и изо­бре­та­тель­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем дис­со­нан­сов и хро­ма­тиз­ма. Сын Кабесона - Эр­нан­до де Ка­бе­сон (1541-1602 годы), ор­га­нист и ком­по­зи­тор.