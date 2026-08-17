КАБЕСОН АНТОНИО ДЕ
КАБЕСОН АНТОНИО ДЕ - испанский композитор, клавирист и органист.
Из аристократической семьи. Был слеп от рождения. Состоял на службе при королевском дворе в Мадриде (в юности органист королевы Изабеллы Португальской). Сопровождал Филиппа II в поездках по Италии, Германии, Фландрии и Англии, прославился как исполнитель и импровизатор на клавишных инструментах.
Один из первых крупных мастеров музыки для органа и клавира. Среди сочинений Кабесона (собраны Ф. Педрелем в антологии «Hispaniae schola musica sacra») - многочисленные фабордоны (гармонизации светских напевов по принципу «нота против ноты»), диференсиас (вариации), 4-голосные тьенто (близки итальянским ричеркарам и фантазиям XVI века) и др. пьесы, часто представляющие собой обработки литургических мелодий.
Стиль имитационной полифонии, культивировавшийся Кабесоном, характеризуется напевностью, эффектным и изобретательным использованием диссонансов и хроматизма. Сын Кабесона - Эрнандо де Кабесон (1541-1602 годы), органист и композитор.