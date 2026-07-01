КАБЕСА ДЕ ВАКА АЛЬВАР НУНЬЕС

КАБЕСА ДЕ ВАКА АЛЬВАР НУНЬЕС - испанский кон­ки­ста­дор , пу­те­ше­ст­вен­ник.

В 1528 году, уча­ст­вуя в экс­пе­ди­ции П. де Нар­ва­эса во Фло­ри­ду, по­тер­пел кру­ше­ние у бе­ре­гов современного шта­та Те­хас, по­пал в раб­ст­во к ин­дей­цам. Бе­жал, в 1529-1536 годах вме­сте с тре­мя спут­ни­ка­ми пе­ре­сёк юго-западные рай­оны Северной Аме­ри­ки и, пре­одо­лев бо­лее 5500 км, дос­тиг испанских вла­де­ний в Мек­си­ке. Его рас­сказ о том, что к се­ве­ру от тех мест, где он по­бы­вал, жи­вут бо­лее бо­га­тые ин­дей­ские пле­ме­на, спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции экс­пе­ди­ций Э. де Со­то и Ф. Вас­ке­са де Ко­ро­на­до.

В 1538 году вер­нул­ся в Ис­па­нию, был на­зна­чен гу­бер­на­то­ром города Асун­сь­он в Южной Аме­ри­ке. В 1541-1542 годах, вы­са­див­шись на по­бе­ре­жье Бра­зи­лии у 27° ю. ш., пе­ре­сёк южную часть Бра­зиль­ско­го плос­ко­го­рья, об­сле­до­вал бас­сей­ны рек Игуа­су, Па­ра­на (в её сред­нем те­че­нии) и Па­ра­гвай. В 1545 году был об­ви­нён в долж­но­ст­ных пре­сту­п­ле­ни­ях, аре­сто­ван и дос­тав­лен в Ис­па­нию, а за­тем по ре­ше­нию су­да со­слан в город Оран (ны­не на тер­ри­то­рии Ал­жи­ра), позд­нее по­ми­ло­ван.

Свои Кабеса де Вака пу­те­ше­ст­вия опи­сал в кни­гах «Со­об­ще­ние по­тер­пев­ших ко­раб­ле­кру­ше­ние» («Relación de los na­u­fragios», 1542 год; в русском переводе - «Ко­раб­ле­кру­ше­ния», 1975 год) и «Со­об­ще­ние и ком­мен­та­рии о слу­чив­шем­ся во вре­мя пу­те­ше­ст­вий, ко­то­рые я со­вер­шил в Ин­ди­ях» («Relación y comentarios de lo acaecido en las dos jornadas que hizo las Indias», 1555 год). Тру­ды Кабеса де Вака поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью у со­вре­мен­ни­ков и яв­ля­ют­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии кон­ки­сты , а так­же ис­то­рии и эт­но­гра­фии ин­дей­цев .