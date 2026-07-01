КАБЕСА ДЕ ВАКА АЛЬВАР НУНЬЕС
КАБЕСА ДЕ ВАКА АЛЬВАР НУНЬЕС - испанский конкистадор, путешественник.
В 1528 году, участвуя в экспедиции П. де Нарваэса во Флориду, потерпел крушение у берегов современного штата Техас, попал в рабство к индейцам. Бежал, в 1529-1536 годах вместе с тремя спутниками пересёк юго-западные районы Северной Америки и, преодолев более 5500 км, достиг испанских владений в Мексике. Его рассказ о том, что к северу от тех мест, где он побывал, живут более богатые индейские племена, способствовал организации экспедиций Э. де Сото и Ф. Васкеса де Коронадо.
В 1538 году вернулся в Испанию, был назначен губернатором города Асунсьон в Южной Америке. В 1541-1542 годах, высадившись на побережье Бразилии у 27° ю. ш., пересёк южную часть Бразильского плоскогорья, обследовал бассейны рек Игуасу, Парана (в её среднем течении) и Парагвай. В 1545 году был обвинён в должностных преступлениях, арестован и доставлен в Испанию, а затем по решению суда сослан в город Оран (ныне на территории Алжира), позднее помилован.
Свои Кабеса де Вака путешествия описал в книгах «Сообщение потерпевших кораблекрушение» («Relación de los naufragios», 1542 год; в русском переводе - «Кораблекрушения», 1975 год) и «Сообщение и комментарии о случившемся во время путешествий, которые я совершил в Индиях» («Relación y comentarios de lo acaecido en las dos jornadas que hizo las Indias», 1555 год). Труды Кабеса де Вака пользовались популярностью у современников и являются ценным источником по истории конкисты, а также истории и этнографии индейцев.