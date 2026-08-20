КАБЕ ЭТЬЕН
КАБЕ ЭТЬЕН - французский мыслитель и политический деятель.
Сын ремесленника-бочара. Получил юридическое образование. После защиты в 1812 году докторской диссертации занимался адвокатской практикой. В 1820-х годах член революционного общества карбонариев. Активный участник Июльской революции 1830 года. В октябре 1830 года - мае 1831 года генеральный прокурор Корсики. В 1831-1834 годах член Палаты депутатов. Находился в оппозиции Июльской монархии, в 1833 году возглавлял республиканское общество «Свободная ассоциация». В 1833-1834 годах издавал либеральную газету «Le Populaire». В 1834 году подвергся преследованиям за политическую деятельность, уехал в Бельгию, а оттуда в Великобританию, где познакомился с Р. Оуэном.
В эмиграции взгляды Кабе эволюционировали от либерализма к коммунизму. Свою социально-политическую доктрину Кабе изложил в утопическом романе «Путешествие в Икарию» («Voyage et aventures de lord William Carisdall en Icarie», vol. 1-2, 1840 год, русский перевод 1924 год); отсюда её название - «икарийский коммунизм». Идеалом Кабе являлась демократическая республика, в которой установлены общественная собственность на средства производства, централизованное распределение продукции, государственное управление промышленностью при сохранении индивидуальных форм крестьянского труда.
По возвращении в 1841 году во Францию Кабе возобновил издание газеты «Le Populaire», где стал пропагандировать коммунистические взгляды. Выступал за мирные и легальные методы политической борьбы, критиковал революционных коммунистов. Взглядам Кабе был присущ религиозный оттенок: он утверждал, что коммунизм - это в чистом виде христианство, до того как оно было испорчено католицизмом.
Среди публицистических и исторических сочинений Кабе, написанных в этот период, - очерки «Как я стал коммунистом» («Comment je suis communiste», 1840 год), «Популярная история Французской революции» («Histoire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830», vol. 1-4, 1839-1840 год), «Состояние социального вопроса в Англии, Шотландии, Ирландии и Франции» («État de la question sociale en Angleterre, en Écosse, en lrlande et en France», 1843 год).
В 1840-х годах идеи Кабе получили широкую популярность в Европе, движение икарийских коммунистов во Франции насчитывало десятки тысяч членов. В 1848 году Кабе вместе с группой последователей уехал в США. В том же году в Техасе основал коммуну, а в 1849 году в Иллинойсе - новую коммуну (смотрите в статье «Икария»). В экономическом плане эксперимент оказался неэффективным, применявшиеся Кабе методы управления - авторитарными. Из-за конфликта с членами иллинойской коммуны Кабе вынужден был покинуть её. Начал создавать новую коммуну в Миссури, но вскоре умер.
Сочинения:
Œuvres. P., 1970;
Cabet et les publications du «Populaire»: 1831–1834. P., 1974;
Cabet: le communisme icarien de 1840 а̀ 1847. P., 1979.