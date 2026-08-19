КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Кабардино-Балкария(Кабардино-Балкарская Республика) — республика в составе Российской Федерации. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ (с 2010).

Столица — г. Нальчик . Площадь — 12,5 тыс. кв. км. Население — 864 454 человек (2017). Из более ста национальностей, представленных в К.-Б.: ок. 55 % — кабардинцы, 11,6 % — балкарцы, 25,1 % — русские; украинцы, осетины, таты, грузины и др. — 8,3 %.

Кабардинцы (самоназвание — адыгэ) — самый многочисленный черкесский (адыгский) субэтнос на Сев. Кавказе и в России — говорят на кабардинском языке (абхазо-адыгская группа кавказской языковой семьи). Балкарцы (самоназвание — таулу, таулула, т. е. «горцы») говорят на балкарском языке (тюркская группа алтайской языковой семьи). Ряд ученых выделяет карачаево-балкарский язык, на котором говорят и родственные балкарцам карачаевцы.

На территории К.-Б. обнаружены следы деятельности человека с эпохи среднего палеолита. Агубековское поселение (окраина Нальчика) и Нальчикский могильник (147 захоронений с каменными орудиями, привозными украшениями из Средиземноморья и Передней Азии) относятся к позднему неолиту и энеолиту.

В раннем бронзовом веке (конец IV — III тысячелетие до н. э.) на Сев.-Зап. Кавказе сложилась скотоводческо-земледельческая майкопская культура. Ее создателями, по мнению археологов, были протоадыгские племена, на развитие которых влияли переднеазиатские цивилизации. Сюда мигрировали либо шумеры или хурриты, либо хатты Малой Азии (их язык близок абхазо-адыгской группе), а также каски. Майкопские племена распространили свою культуру от Таманского п-ова до Дагестана .

В период средней бронзы (конец III — II тысячелетие до н. э.) развивались дольменная и «северокавказская» культуры. Племена дольменной культуры, частично слившиеся с племенами майкопской, стали предками абхазов и адыгов. В конце эпохи бронзы в горной и предгорной части Центрального Кавказа от современной Чечни до верховьев Кубани появилась кобанская культура (XII в. до н. э. — IV в. до н. э., в горных районах — III в. н. э.). В XII—VII вв. до н. э. от бассейна р. Кубани до Черноморского побережья сложилась прикубанская культура. Ее носители знали металлургию и обработку цветных металлов, занимались скотоводством и плужным земледелием и явились основой формирования древнеадыгских племен.

В эпоху раннего железа (I тысячелетие до н. э. — начало I тысячелетия н. э.) Сев.-Зап. Кавказ населяли упоминаемые античными авторами меоты, также являвшиеся древними предками адыгов (кабардинцев, адыгейцев и черкесов). Культура меотов сложилась на основе майкопской, северокавказской и прикубанской. Одним из наиболее крупных меотских племен были синды, занимавшие Таманский п-ов и Черноморское побережье до Кубани на севере. В VI в. до н. э. здесь возникает царство Синдика (столица — Синдская гавань) с городами и собственной монетой. Оно торговало с древнегреческими колониями на черноморском побережье. В начале IV в. до н. э. Синдика вошла в состав Боспорского царства .

В начале I тысячелетия до н. э. племена кобанской и прикубанской культур столкнулись с кочевниками киммерийцами , жившими в степной и лесостепной зоне Сев. Причерноморья. Из Прикубанья и территории К.-Б. киммерийцы в VIII—VII вв. до н. э. совершали походы в Закавказье и Малую Азию. В конце VIII — начале VII в. до н. э. в Предкавказских степях и в Сев. Причерноморье доминировали скифы, разгромившие киммерийцев. В К.-Б. найдены курганные группы с захоронениями скифских воинов и их военачальников.

Следующая волна миграций степных кочевников на Сев. Кавказе связана с сарматами, предки которых в VII—IV вв. до н. э. проживали между Доном и Уралом. С III в. до н. э. несколько объединений сарматов устремились на запад и юг. С конца II в. до н. э. начинается процесс оседания сарматов, они постепенно смешиваются с местными племенами. С I в. н. э. среди сарматских племен возвышаются и усиливаются аланы , создавшие мощное военно-политическое объединение, распространившее свое влияние на Сев. Кавказ и соседние территории. Со II в. н. э. аланы активно проникали в Центральное Предкавказье, в I—IV вв. н. э. совершали набеги в Закавказье и Переднюю Азию, в которых участвовало и северокавказское население. Скифы, сарматы и аланы оказали сильное влияние на предков кабардинцев: синдов, меотов, зихов, керкетов, обитавших на Азово-Черноморском побережье и известных под собирательным названием «адыги» (с XIII в. — черкесы).

В начале 370-х в Сев. Причерноморье и на Сев. Кавказ с востока вторглись гунны , разгромившие алан, захватившие территорию Боспорского царства и прошедшие через Таманский п-ов. Часть ираноязычных алан под давлением гуннов переместилась в районы Центрального Предкавказья, меоты были оттеснены в горные районы Закубанья и верховья Кубани. Вскоре большая часть гуннов ушла из степного Прикубанья, но часть тюркских племен там осела.

В это время усиливается одно из раннеадыгских племен — зихи, проживавшие у Черноморского побережья. В V в. н. э. на землях от современного Геленджика до р. Шахэ сложился Зихский союз племен. К VI в. зихи консолидировали ряд других адыгских племен и вытеснили готов-тетракситов с Черноморского побережья. К Х в. Зихский союз стал крупным объединением адыгских племен, занимавших значительную часть Сев.-Зап. Кавказа. До XV в. термин «зихи» использовался в Европе для обозначения всех адыгов. Часть адыгов, проживавшая в Закубанье, к IX в. образовала Касожский союз.

К Х в. адыги сформировались как единая народность с одним языком и самоназванием. Зихи и касоги взаимодействовали с соседними государствами: Абхазией, Грузией, Русью, странами Востока и Византией. В VI в. начинается христианизация зихов — были основаны 4 епархии: в Зихополисе, Никопсе, Таматархе и Фанагории.

В середине XI в. из Заволжья в северокавказские степи вторглись кыпчаки. Они оттеснили печенегов к Дунаю и заняли территорию от Нижнего Дона до Дербента. В результате их вторжения сократились равнинные территории адыгов и алан. В XII в. кыпчаки создали два больших объединения, игравших активную политическую роль на Сев. Кавказе.

Монгольское завоевание и нашествие Тимура в XIII—XIV вв. привели к дезинтеграции адыгских племен. Часть разгромленных кыпчаков и алан укрылась в горах Центрального Кавказа, где они приняли участие в этногенезе балкарцев и карачаевцев. Под натиском завоевателей усилилось и переселение алан на территорию Грузии. С этими же событиями связывается и вытеснение предков балкарцев с предкавказских равнин.

Балкарцы являются потомками автохтонных кавказоязычных племен, слившихся с перемещавшимися на Кавказ в разное время с севера ирано- и тюркоязычными народностями. Есть основание считать, что еще в начале XVIII в. наряду с тюркским балкарцами использовался язык иранской группы. По одной из версий, балкарцы сформировались в результате смешения северокавказских и аланских племен с болгарами (булгарами) и кыпчаками, осевшими в предгорьях Кавказа. После монгольского нашествия предки балкарцев были оттеснены в горные ущелья Центрального Кавказа, где затем образовали 5 крупных «обществ»: Балкарское (Малкарское), Холамское, Безенгийское, Чегемское и Урусбиевское. Как этнополитическая общность Балкария сформировалась в конце XIV — начале XV в. Средневековая история Балкарии плохо освещена в письменных источниках и в археологических материалах.

Дальнейшее развитие адыгов и соседних народов Центрального Кавказа вплоть до XIX в . тесно связано с историей Кабарды — политического образования, сложившегося к середины XV в. Кабарда была окончательно покорена генералом А. П. Ермоловым и в 1822 потеряла политическую самостоятельность, войдя в состав Российской империи. В 1825 здесь было подавлено последнее крупномасштабное восстание и установлен военно-карантинный режим. Часть кабардинцев в 1810—1820-х бежала в Закубанье (совр. Адыгея), где их аулы образовали так называемую Хажретову Кабарду (Беглую Кабарду), а также в долину Б. и М. Зеленчука (совр. Карачаево-Черкесия), Чечню, Дагестан и Османскую империю. По разным оценкам, из Кабарды уехали от 15 до 20 тыс. человек. К 1830-м территория Кабарды была значительно сокращена, кабардинцы вытеснены из Пятигорья.

Балкарцев в XIX — начале XX в. называли горными татарами. Балкария представляла собой совокупность нескольких независимых горских обществ, известных как «горские общества Кабарды». Современное название региона происходит от Балкарского общества (ущелье р. Черек), до этого известного как Басиания (по имени легендарного основателя местного владетельного рода).

21 мая 1864 с завоеванием Черкесии завершилась Кавказская война. В 1860—1862 началось мухаджирское движение: в Османскую империю переселилось 10 340 кабардинцев, в основном представители элиты с подданными, в 1865 — еще 3 тыс. человек. В 1900—1901 и 1905 в Османскую империю переехали не только кабардинцы (2900 человек), но и балкарцы (780 человек). В 1905—1906 на территории совр. К.-Б. происходили революционные волнения. В 1913 вспыхнули крупные восстания: кабардинских крестьян на Зольских пастбищах и Черекское восстание балкарских крестьян.

В марте 1917 был образован гражданский исполнительный комитет Нальчикского округа Терской области как орган Временного правительства в Кабарде и Балкарии. В апреле состоялся I съезд делегатов народов Кабарды, были избраны новые органы местной власти. На съездах делегатов горских народов в мае и августе — сентябре 1917 горским дворянством и духовенством был создан Союз объединенных горцев Кавказа. 20 октября 1917 в Екатеринодаре был образован Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей.

В конце 1917 в Терской области усилились большевистские настроения. На съезде народов Терской области 4—5 марта 1918 была провозглашена Терская советская республика, образован Терский облсовет. К 21 марта 1918 большевики свергли власть Временного правительства на территории К.-Б. В 1919—1920 власть переходила от большевиков к белогвардейцам, в том числе и к армии Деникина, в марте 1920 советская власть была установлена окончательно, в июле состоялся 1-й окружной съезд советов Нальчикского округа.

20 января 1921 в составе созданной постановлением ВЦИК РСФСР Горской АССР были образованы Кабардинский и Балкарский округа, центром обоих округов стал Нальчик. 1 сентября 1921 Кабардинский округ был выделен из Горской АССР и преобразован в Кабардинскую автономную область. При этом сохранился Балкарский автономный округ. В 1922 Балкарский округ был выделен из ГАССР и объединен с Кабардой в Кабардино-Балкарскую автономную область, территория которой была расширена за счет включения трех казачьих станиц: Александровской, Котляревской и Пришибской (ныне г. Майский). В 1932 к области были присоединены станицы Прохладная (ныне г. Прохладный), Солдатская, Приближная, Екатериноградская и Прохладненский железнодорожный узел. В 1936 Конституция СССР провозгласила преобразование КБАО в Кабардино-Балкарскую АССР.

С октября 1942 большая часть К.-Б. была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, в январе 1943 — освобождена в ходе битвы за Кавказ. В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны СССР от 5 марта 1944 около 40 тыс. балкарцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан, 8 апреля 1944 Кабардино-Балкарская АССР была преобразована в Кабардинскую АССР. Постановлением ЦК КПСС от 24 ноября 1956 была восстановлена автономия балкарского народа, начато его возвращение на родину; 28 марта 1957 Кабардинская АССР вновь стала называться Кабардино-Балкарской АССР.

На сессии Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР 31 января 1991 была принята Декларация о государственном суверенитете, провозгласившая Кабардино-Балкарскую советскую республику. В августе 1991 введен пост президента, 10 марта 1992 утверждено современное название республики, 1 сентября 1997 принята Конституция.

Лит.: Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006; Алексеева Е. П. Карачаевцы и балкарцы — древний народ Кавказа. М., 1993; Боров А. Х., Думанов Х. М., Кажаров В. Х. Современная государственность Кабардино-Балкарии: истоки, пути становления и проблемы. Нальчик, 1999; Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухум, 1982.