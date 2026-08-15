КАБАНИС ПЬЕР ЖАН ЖОРЖ

Кабанис (фр. Cabanis), Пьер Жан Жорж (05.06.1757, Конак — 05.05.1808, Серенкур) — врач, философ и государственный деятель эпохи Французской революции XVIII в .

Происходил из богатой семьи адвоката парламента. Получил медицинское образование, интересовался литературой и поэзией, входил в парижские литературные круги, посещал салон мадам Гельвеций, где познакомился с А. Р. Ж. Тюрго, М. Ж. Кондорсе , П. А. Гольбахом. В первые годы Революции был близок О. Г. Мирабо , являлся его лечащим врачом. Профессор Медицинской школы в Париже. Член Института Франции с 1795. В 1798 избран депутатом Совета Пятисот. Один из основателей движения «идеологов». Приветствовал переворот 18 брюмера (1799), после чего вошел в Охранительный сенат. Член Французской академии (1803), граф Империи (1808). Материалист по мировоззрению, К. разделял сенсуалистические воззрения Дж. Локка и Э. Б. де Кондильяка. Доказывал наличие тесной связи между телесным и духовным, уподоблял мышление секреции, считал идеи продуктом деятельности органов человеческого тела. Похоронен в Пантеоне.

Соч.: Œvres complètes de Cabanis. 5 vols. Paris, 1823—1825; Oeuvres philosophiques de Cabanis. 2 vols.Paris, 1956; Anthropologie médicale et pensée politique. Paris, 2013.

Лит.: Staum M. S. Cabanis. Enlightenment and Medical Philosophy in the French Revolution. Princeton, 1980. Role A. Georges Cabanis: le médecin de Brumaire. Paris, 1994. Pouliquen Y. Cabanis, un idéologue : de Mirabeau à Bonaparte. Paris, 2013. Saad M. Cabanis, comprendre l’homme pour changer le monde. Paris, 2016.