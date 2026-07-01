КАБАНАТУАН

КАБАНАТУАН - го­род на Фи­лип­пи­нах, в провинции Ну­эва-Эси­ха.

Население 332,3 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти острова Лу­сон. Важ­ный узел ав­то­до­рог, свя­зы­ваю­щих Ма­ни­лу с северной ча­стью ост­ро­ва.

Ос­но­ван в 1750 году. В 1780-1850 годах и 1917-1965 годах сто­ли­ца провинции Ну­эва-Эси­ха. В 1899 году в Кабанатуане бы­ла вре­мен­но пе­ре­не­се­на сто­ли­ца пер­вой Фи­лип­пин­ской рес­пуб­ли­ки.

В пе­ри­од ок­ку­па­ции стра­ны японскими вой­ска­ми в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны в Кабанатуане на­хо­дил­ся круп­ный ла­герь во­ен­но­плен­ных.

Офи­ци­аль­но ста­тус го­ро­да с 1950 года.

Силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния 16 июля 1990 года.

Пред­при­ятия пи­ще­вой (кон­сер­ви­рованные фрук­ты, мяс­ные из­де­лия) и тек­стиль­ной промышленности.

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