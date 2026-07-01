КАБАНАТУАН
КАБАНАТУАН - город на Филиппинах, в провинции Нуэва-Эсиха.
Население 332,3 тысяч человек (2008 год). Расположен в центральной части острова Лусон. Важный узел автодорог, связывающих Манилу с северной частью острова.
Основан в 1750 году. В 1780-1850 годах и 1917-1965 годах столица провинции Нуэва-Эсиха. В 1899 году в Кабанатуане была временно перенесена столица первой Филиппинской республики.
В период оккупации страны японскими войсками в годы Второй мировой войны в Кабанатуане находился крупный лагерь военнопленных.
Официально статус города с 1950 года.
Сильно пострадал от землетрясения 16 июля 1990 года.
Предприятия пищевой (консервированные фрукты, мясные изделия) и текстильной промышленности.