КАБАЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ (КАБАЛЬНЫЕ ЛЮДИ)

Кабальные холопы (кабальные люди) — одна из категорий зависимого населения Руси, существовавшая с середины XV в. до начала XVIII в.

К. х. становились должники, взявшие заем у феодала под условием погашения процентов по долгу личным трудом (службой) в хозяйстве кредитора. Это определялось особым документом — служилой кабальной грамотой . К. х. могли продаваться, передаваться по наследству, могли быть отданы в приданое и т. д. Дети К. х., родившиеся в период неволи, оставались кабальными людьми. Единственное отличие К. х. от холопства других разрядов заключалось в возможности прекращения кабальной зависимости путем выплаты долга. На практике чаще всего К. х. переходил к другому феодалу, выплатившему за него долг. Среди К. х. можно выделить группы деловых и служилых. Деловые К. х. представляли собой дворовую челядь и страдников, обрабатывавших господскую пашню; служилые К. х. были приказными людьми или военными слугами феодалов, наделявшимися землей и имевшими свое хозяйство. С конца XVI в. служба К. х. стала пожизненной (до смерти господина), возможность прекращения службы путем выплаты долга была ликвидирована. Однако после смерти господина К. х. и члены его семьи становились свободными без уплаты долга. Кабальное холопство широко распространилось в XVI в., а в XVII в. стало преобладающим видом холопства. К. х. просуществовали до введения подушной подати Петром I и первых указов о ревизии, когда холопы и крепостные крестьяне составили единую массу крепостных людей.

Лит.: Греков Б. Д. Крестьяне на Руси. С древнейших времен до XVII века. М.–Л., 1952—1954; Лаппо-Данилевский А. С. Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России. СПб., 1905; Панеях В. М. Холопство в XVI — начале XVII века. Л., 1975.