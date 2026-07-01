КАБАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

Кабальные грамоты — в России в XV—XVII вв. общее название юридических документов, оформлявших разные формы заемных сделок.

Историки выделяют следующие виды К. г.: 1) ростовые, которыми оформлялись беспроцентные или процентные (ростовые) займы деньгами или натурой; 2) закладные, которые оформляли заем под залог недвижимого имущества; 3) служилые, оформлявшие состояние «кабального (служилого) холопства» (см. Кабальные холопы ), по которым проценты уплачивались кредитору не деньгами, а службой, т. е. личным трудом (до 1680 указывалась сумма займа, на которую должник должен был отрабатывать процент, с 1680 служилые К. г. содержат только обязательство службы по смерть господина — так называемые зажилые К. г.); 4) выкупные — юридические акты, которыми оформлялись купля-продажа недвижимости и кабального холопа; 5) верчие К. г., которые выдавались должником поручителям по займу на случай, если бы поручителям пришлось отвечать перед кредитором; в этом случае иск поручителя к должнику обеспечивался верчей К. г., но она утрачивала свое значение и подлежала возврату (от понятий «вертеть», «вернуть» происходит название этого вида К. г.), если должник уплатит свой долг без помощи поручителя.

Лит.: Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в. М., 1970; Лаппо-Данилевский А. С. Служилые кабалы позднейшего типа // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете. М., 1909; Панеях В. М. Холопство в XVI — начале XVII века. Л., 1975.