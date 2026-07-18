КАБАЛЬЕ МОНТСЕРРАТ
КАБАЛЬЕ МОНТСЕРРАТ - испанская певица (сопрано).
В 1954 году окончила Барселонскую консерваторию, где училась у Э. Кеммени и Н. Анновацци. Дебютировала в Базельской опере в 1956 году (партия Мими в опере «Богема» Дж. Пуччини). Выступала на ведущих оперных сценах мира, в том числе в театрах «Ла Скала» (Милан, с 1960 года), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк, с 1965 года), «Ковент-Гарден» (Лондон, с 1972 года), в России впервые гастролировала в 1974 году (с труппой «Ла Скала»).
Участница Глайндборнского фестиваля (1965 год).
Основа репертуара - оперы итальянских композиторов XIX - начала XX веков (В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини). Оперную карьеру завершила в 1992 году, продолжает выступать на концертной эстраде. Множество аудиозаписей, среди них - концертная программа «Барселона» (в дуэте с Ф. Меркьюри, 1988 год).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.