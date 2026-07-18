КАБАЛЬЕ МОНТСЕРРАТ

КАБАЛЬЕ МОНТСЕРРАТ - испанская пе­ви­ца (со­пра­но).

В 1954 году окон­чи­ла Бар­се­лон­скую консерваторию, где учи­лась у Э. Кем­ме­ни и Н. Ан­но­вац­ци. Де­бю­ти­ро­ва­ла в Ба­зель­ской опе­ре в 1956 году (пар­тия Ми­ми в опе­ре «Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни). Вы­сту­па­ла на ве­ду­щих опер­ных сце­нах ми­ра, в том числе в те­ат­рах «Ла Ска­ла» (Ми­лан, с 1960 года), «Мет­ро­по­ли­тен-опера» (Нью-Йорк, с 1965 года), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, с 1972 года), в Рос­сии впер­вые га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в 1974 году (с труп­пой «Ла Ска­ла»).

Уча­ст­ни­ца Глайн­дборн­ско­го фес­ти­ва­ля (1965 год).

Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - опе­ры итальянских ком­по­зи­то­ров XIX - начала XX веков (В. Бел­ли­ни, Г. До­ни­цет­ти, Дж. Рос­си­ни, Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни). Опер­ную карь­е­ру за­вер­ши­ла в 1992 году, про­дол­жа­ет вы­сту­пать на кон­церт­ной эс­т­ра­де. Мно­жест­во ау­дио­за­пи­сей, сре­ди них - кон­церт­ная про­грам­ма «Бар­се­ло­на» (в ду­эте с Ф. Мер­кь­ю­ри , 1988 год).

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