КАБАЛАКА

Кабалака (лат. Cabalaca; греч. Χαβαλα; древнеарм. Капалак, араб. Кабала) — древний город на севере Азербайджана , в северной части долины р. Куры к югу от впадения в нее р. Албан (арм. Алуан, груз. Алазани).

Ныне — комплекс руин Гявур-Каласы («Крепость неверных»), разделенных глубоким рвом на две части — Сельбир (к северу) и Кала (к югу), у слияния рек Карачай и Гочаланчай, на восток от селения Чухур-Габала, в 15 км к юго-западу от современного райцентра Габала.

К. возникла в конце I тысячелетия до н. э. (4 культурных слоя до середины XVIII в.), в то же время, когда появились и другие древнейшие городские центры в этом регионе. Их население, видимо, было полиэтничным, его основу предположительно составляли народности, говорившие на нахско-дагестанских и индоиранских языках (эры-раны, суджи, гелы, отены-уты, каспы и др.). В письменных источниках К. впервые упоминается в I—II вв. н. э. ( Плиний Старший и Птолемей). Столица Кавказской Албании до середины VI в. (с V в. — епископский, затем — архиепископский престол), в период ее наивысшего расцвета. Наряду с К. большое значение имел Чол (Чор, отождествляется с городищем Топрах-кала южнее совр. Дербента), где с конца IV в. размещался персидский гарнизон. Вслед за К., на определенное время пришедшей в упадок после разорения страны гуннами в V в., а затем и захвата территории Кавказской Албании Сасанидами, столицей Кавказской Албании стал Партав.

После распространения ислама К. — крупный центр торговли (до XV в.) и производства глазурованной керамики. В XVI в. разрушен Сефевидами. В начале XVII — конце XVIII в. — под управлением местных султанов Куткашена. Раскопки античной К. начались с середины XIX в. и продолжились в советский период (1926, 1944—1945) и после обретения Азербайджаном независимости (с 2014 — Габалинская археологическая экспедиция). Развалины включают южные крепостные стены цитадели с башнями V—VI вв. из обожженного кирпича на каменном фундаменте (толщина до 4 м, площадь — более 25 га). К востоку от нее — остатки защищенного с юга стеной (толщина — 5—6 м, длина — более 1,5 км) храмового комплекса и городских кварталов (общая площадь свыше 50 га) со следами гончарных труб водопровода.

Лит.: Обследование развалин Кабалы // Известия общества обследования и изучения Азербайджана. Вып. 4. Баку, 1927. С. 117; Каланкатуаци М. История страны Алуанк / Пер., предисл. и коммент. Ш. В. Смбатяна. Ереван, 1984; Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании: IV в. до н. э. — VII в. н. э. М.—Л., 1959; Еремян С. Т. Политическая история Албании III—VII вв. // Очерки истории СССР, III—IX вв. М., 1958; Мамедова Ф. П. Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э. — VIII в. н. э.). Баку, 1986.