КАБАЛА
КАБАЛА (Кабалака) - древний город на севере Азербайджана, к востоку от села Чухуркабалы, в 15 км к юго-западу от современного города Габеля (до 1991 года Куткашен; 11,9 тысяч жителей; 2007 год).
Впервые упоминается в I веке нашей эры. Столица Кавказской Албании (с последней трети I тысячи до н.э. до VI века н.э.). Крупный центр торговли (до XV века) и производства глазурованной керамики.
В XVI веке разрушен Сефевидами.
Раскопки Кабалы начались с середины XIX века (А. Яновский, Д. Шарифов, Р. Эфендиев, И. Джафарзаде и другие). Руины города, разделённого глубоким рвом на 2 части (Селбир и Гяур-Каласы), включают: крепостные средневековые стены из обожжённого кирпича на каменном фундаменте (толщина до 4 м, площадь цитадели более 25 га), руины храмового комплекса и городских кварталов (общая площадь свыше 50 га) с остатками гончарных труб водопровода.