КАБАЛА

КАБАЛА (Кабалака) - древ­ний го­род на се­ве­ре Азер­бай­джа­на, к вос­то­ку от села Чу­хур­ка­ба­лы, в 15 км к юго-за­па­ду от современного города Га­бе­ля (до 1991 года Кут­кашен; 11,9 тысяч жителей; 2007 год).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в I веке нашей эры. Сто­ли­ца Кав­каз­ской Ал­ба­нии (с по­с­лед­ней тре­ти I тысячи до н.э. до VI века н.э.). Круп­ный центр тор­гов­ли (до XV века) и про­изводства гла­зу­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки.

В XVI веке раз­ру­шен Се­фе­ви­да­ми.

Рас­коп­ки Кабалы на­ча­лись с середины XIX века (А. Янов­ский, Д. Ша­ри­фов, Р. Эфен­ди­ев, И. Джа­фар­за­де и другие). Руи­ны го­ро­да, раз­де­лён­но­го глу­бо­ким рвом на 2 час­ти (Сел­бир и Гя­ур-Ка­ла­сы), вклю­ча­ют: кре­по­ст­ные средневековые сте­ны из обож­жён­но­го кир­пи­ча на ка­мен­ном фун­да­мен­те (тол­щи­на до 4 м, пло­щадь ци­та­де­ли бо­лее 25 га), руи­ны хра­мо­во­го ком­плек­са и городских квар­та­лов (об­щая площадь свыше 50 га) с ос­тат­ка­ми гон­чар­ных труб во­до­про­во­да.

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