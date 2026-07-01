КААРТА

КААРТА - государственное об­ра­зо­ва­ние на­ро­да бам­ба­ра в Западном Су­да­не (на тер­ри­то­рии современного Ма­ли).

Воз­ник­ло в конце XVII века в ме­ж­ду­ре­чье Бау­ле и Се­не­га­ла в ре­зуль­та­те ми­гра­ции бам­ба­ра и под­чи­не­ния ими ав­то­хтон­но­го на­се­ле­ния Каарты - зем­ле­дель­цев со­нин­ке и ско­то­во­дов-ко­чев­ни­ков фуль­бе.

Основным за­ня­ти­ем на­се­ле­ния Каарты яв­ля­лось зем­ле­де­лие, а так­же по­сред­ническая тор­гов­ля ра­ба­ми. Во II половине XVIII века Каарта ве­ла не­пре­рыв­ные вой­ны с со­сед­ни­ми государственным об­ра­зо­ва­ния­ми Се­гу, Бе­ле­ду­гу, Хас­со.

В 1854 году бы­ла за­воё­ва­на ту­ку­лё­ра­ми во гла­ве с Хадж Ома­ром и в 1857 году пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. В 1892 году тер­ри­то­рия Каарты во­шла в со­став Фран­цуз­ско­го Су­да­на.

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