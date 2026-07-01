КААРТА
КААРТА - государственное образование народа бамбара в Западном Судане (на территории современного Мали).
Возникло в конце XVII века в междуречье Бауле и Сенегала в результате миграции бамбара и подчинения ими автохтонного населения Каарты - земледельцев сонинке и скотоводов-кочевников фульбе.
Основным занятием населения Каарты являлось земледелие, а также посредническая торговля рабами. Во II половине XVIII века Каарта вела непрерывные войны с соседними государственным образованиями Сегу, Беледугу, Хассо.
В 1854 году была завоёвана тукулёрами во главе с Хадж Омаром и в 1857 году прекратила своё существование. В 1892 году территория Каарты вошла в состав Французского Судана.