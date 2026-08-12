КААНИ ХАБИБОЛЛА
КААНИ ХАБИБОЛЛА - персидский поэт.
Писал также на арабском языке. Занимал высокое место в официольной поэтической иерархии, был удостоен почётных титулов «Законовед поэтов», «Царь поэтов». Каани восхвалял правителей династии Каджаров, которые стремились возродить средневековую традицию придворной поэзии.
По сообщениям некоторых источников, Каани принадлежало около 100 тысяч бейтов, из них сохранилось лишь 22 тысячи.
Его поэтическое наследие состоит в основном из касыд, созданных в духе придворных панегириков XI века.
Каани писал также в прозе; его «Книга расстроенного» (подражание «Гулистану» Саади) отразила тревожные настроения иранского общества в эпоху правления Каджаров. Каани - мастер описаний, виртуозно владевший стилем и техникой классического стиха.
Сочинения:
Диван-е хаким-е Каани-йе Ширази / Ред. и предисл. М. Махджуба. Тегеран, 1957 (на персидском языке).